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14 сентября 2017, 22:24 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Киевское «Динамо» одолело «Скендербеу», «Янг Бойз» и «Партизан» сыграли вничью

Киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Скендербеу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1.

В конце первого тайма Гьерг Музака вывел албанскую команду вперёд, однако во втором тайме «Динамо» забило три мяча в ворота соперника — отличились Сергей Сидорчук, Жуниор Мораес и Дьёмерси Мбокани, реализовавший пенальти.

В параллельном матче группы В «Янг Бойз», соперник ЦСКА по плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2017/18, сыграл вничью с «Партизаном» — 1:1.

14.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа B НСК Олимпийский
Динамо К 3:1 Скендербеу
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Хацкевич Илир Дая
Голы
47′ Сергей Сидорчук 16
49′ Жуниор Мораес 11
65′ Дьемерси Мбокани 70
17 Гьерги Музака 39′
Составы
Максим Коваль 35
Йосип Пиварич 23
Домагой Вида 24
Евгений Хачериди 34
Тамаш Кадар 44
Сергей Сидорчук (к) 16
72′ Виталий Буяльский 29
Дьемерси Мбокани 70
70′ Виктор Цыганков 15
Николай Морозюк 9
46′ Денис Гармаш 19
Жуниор Мораес 11
23′ 82′ Дерлис Гонсалес 25
Олег Гусев 20
1 Оргэс Шехи (к)
3 Гледи Мичи 64′
32 Кристи Вангели 57′
33 Марко Радаш 89′
17 Гьерги Музака 41′
22 Бруно Дита
88 Сабьен Лилай
90 Али Соу
5 Байрам Яшаника 68′
6 Фидан Алити
19 Тэфик Османи 60′
7 Энис Гавазай
78 Сегун Джеймс Аденийи 76′
21 Суад Сахити
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
9 Фолы 18
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Барт Фертентен (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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