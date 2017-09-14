Киевское «Динамо» одолело «Скендербеу», «Янг Бойз» и «Партизан» сыграли вничью
Киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Скендербеу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1.
В конце первого тайма Гьерг Музака вывел албанскую команду вперёд, однако во втором тайме «Динамо» забило три мяча в ворота соперника — отличились Сергей Сидорчук, Жуниор Мораес и Дьёмерси Мбокани, реализовавший пенальти.
В параллельном матче группы В «Янг Бойз», соперник ЦСКА по
|14.09.2017 20:00
|Групповой турнир: Группа B
|НСК Олимпийский
|Динамо К
|3:1
|Скендербеу
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Александр Хацкевич
|Илир Дая
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Барт Фертентен (Бельгия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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