Киевское «Динамо» одолело «Скендербеу», «Янг Бойз» и «Партизан» сыграли вничью

В конце первого тайма Гьерг Музака вывел албанскую команду вперёд, однако во втором тайме «Динамо» забило три мяча в ворота соперника — отличились Сергей Сидорчук, Жуниор Мораес и Дьёмерси Мбокани, реализовавший пенальти.

В параллельном матче группы В «Янг Бойз», соперник ЦСКА по плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2017/18, сыграл вничью с «Партизаном» — 1:1.