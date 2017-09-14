«Милан» разгромил «Аустрию» благодаря хет-трику А. Силвы, АЕК одолел «Риеку»
«Милан» одержал крупную победу над «Аустрией» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
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Героями встречи стали нападающий Андре Силва, оформивший
В другом матче группы D АЕК на выезде обыграл «Риеку» со счётом 2:1. Голы у победителей забили Петрос Манталос и Лазарос Христодулопулос.
Главные тренеры
|Торстен Финк
|Винченцо Монтелла
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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