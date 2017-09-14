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14 сентября 2017, 22:06 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Милан» разгромил «Аустрию» благодаря хет-трику А. Силвы, АЕК одолел «Риеку»

«Милан» одержал крупную победу над «Аустрией» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Милан одержал крупную победу над <span class=error>Аустрией</span> в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Увеличить
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Героями встречи стали нападающий Андре Силва, оформивший хет-трик, и полузащитник Хакан Чалханоглу, записавший в актив гол и две результативные передачи. Ещё один мяч в составе победителей забил Сусо. У австрийской команды отличился защитник Александар Боркович.

В другом матче группы D АЕК на выезде обыграл «Риеку» со счётом 2:1. Голы у победителей забили Петрос Манталос и Лазарос Христодулопулос.

14.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа D Ernst Happel
Аустрия В 1:5 Милан
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Торстен Финк Винченцо Монтелла
Голы
47′ Александр Боркович (Р. Хольцхаузер) 24
10 Хакан Чалханоглу (Н. Калинич) 7′
9 Андре Силва (Хакан Чалханоглу) 10′
9 Андре Силва (Хакан Чалханоглу) 20′
9 Андре Силва (Ф. Кессье) 56′
8 Хесус Хоакин Сусо 63′
Составы
Осман Хаджикич 31
58′ Абдул Кадири Мохаммед 6
Флориан Кляйн 17
Кристоф Марчинко 28
Таркан Зербест 15
Доминик Прокоп 16
Рафаэль Хольцхаузер (к) 26
Кристоф Моншайн 14
Фелипе Пирес 95
42′ Хайко Вестерманн 18
86′ Александр Боркович 24
Петар Глухакович 2
74′ Ли Чин Хен 21
Давид де Паула 23
99 Джанлуиджи Доннарумма
17 Кристиан Сапата
19 Леонардо Бонуччи (к)
20 Иньяцио Абате
31 Лука Антонелли
10 Хакан Чалханоглу
21 Лукас Билья
9 Андре Силва
13 Алессио Романьоли 74′
22 Матео Пабло Музаккьо
79 Франк Кессье 62′ 37′
5 Джакомо Бонавентура
7 Никола Калинич 62′
8 Хесус Хоакин Сусо
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 7
4 Угловые 2
12 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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