Вильярреал

Несмотря на то, что многие ожидали крупного поражения от чемпиона Казахстана, шансы на другой исход были, не так уж и предсказуем клуб Станимира Стоилова.



Стартовый состав гостей претерпел некоторые изменения в силу ряда причин, так не было на поле Ласло Кляйнхайслера и Жуниора Кабананги, место в воротах занял Ненад Эрич, а в нападении соответственно Роман Муртазаев. С первых минут пошли вперед испанцы, упустив голевой момент на пятой минуте, когда Марио Гаспар в пределах штрафной выстрелил выше цели. Долгое время хозяева наседали на ворота Ненада Эрича, а закончилось это все ударом Николы Сансоне под Ненадом Эричем — 1:0. После этого гола «Астана» стала отвечать сопернику. Два угловых подряд и прострел от Патрика Твумаси с ударом Срджана Граховаца выше цели на счету гостей. Абзал Бейсебеков мощно выстрелил издали под перекладину, Мариано Барбоса с трудом отвел угрозу. Самуэль Кастильехо ответил таким же ударом, тут уже Эрич спас. В концовке первой половины Дмитрий Шомко прорвался слева и навесил в штрафную, где Муртазаев из убойной позиции ударил головой слишком слабо.



После перерыва «Астана» попыталась прессинговать, моментами это получалось. Отличный момент упустил Патрик Твумаси, после навеса справа он из выгодного положения не сумел пробить точно головой. С острого угла Муртазаев попытался пробить по цели, но получилось мимо ворот. «Астана» долгое время действовала первым номером, контролируя мяч, но ничего из этого извлечь, не могла. Первым заменен на поле был Муртазаев, вместо которого вышел Марин Томасов, а через минут после углового удар головой Юрия Логвиненко вошел в сетку — 1:1. Как и полагается, испанцы пошли вперед и пытались забить, это у них получилось сделать, вышедшие на замену Седрик Бакамбю и Денис Черышев за две минуты изменили ситуацию на поле — 3:1. Это конечно сказалось на настрое гостей, забить дважды испанцам было бы трудно, что тут и говорить, этого и не случилось, достойная игра, но без набранных очков.



28 сентября «Астана» на своем поле примет пражскую «Славию».