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14 сентября 2017, 21:56 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Начало матча «Арсенал» — «Кёльн» отложено на час

Начало матча первого тура группового этапа Лиги Европы между английским «Арсеналом» и немецким «Кёльном» отложено.

Изначально встреча должна была начаться в 22:05 по московскому времени, но её начало было отложено на один час в целях безопасности болельщиков. Об этом сообщил официальный «Твиттер» лондонского клуба.

Напомним, что матч «Арсенал» — «Кёльн» состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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