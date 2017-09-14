Изначально встреча должна была начаться в 22:05 по московскому времени, но её начало было отложено на один час в целях безопасности болельщиков. Об этом сообщил официальный «Твиттер» лондонского клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Arsenal vs FC Koln delayed by an hour 'in the interest of crowd safety' <a href="https://t.co/MxscGbukUK">https://t.co/MxscGbukUK</a></p>— Telegraph Football (@TeleFootball) <a href="https://twitter.com/TeleFootball/status/908394845848383488">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, что матч «Арсенал» — «Кёльн» состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.