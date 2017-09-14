Начало матча «Арсенал» — «Кёльн» отложено на час
Начало матча первого тура группового этапа Лиги Европы между английским «Арсеналом» и немецким «Кёльном» отложено.
Изначально встреча должна была начаться в 22:05 по московскому времени, но её начало было отложено на один час в целях безопасности болельщиков. Об этом сообщил официальный «Твиттер» лондонского клуба.
Напомним, что матч «Арсенал» — «Кёльн» состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
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