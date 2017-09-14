Сергей Горлукович: Каррера выиграл чемпионат России, и теперь бог?

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— Результатом и игрой «Спартака» я не удивлен, — начал Горлукович.

— Почему?

— А какой сюрприз мог преподнести «Спартак». Раз команда так играет в чемпионате, почему она должна показать что-то другое в Лиге чемпионов?

— Все-таки «Марибор» не грозный соперник.

— Я еще раз повторю. Если «Спартак» играет вот так в национальном чемпионате, лучше в Лиге чемпионов он не выступит. Вот и все.

— Но многие уже видят прогресс в игре красно-белых. Побежден крепкий «Рубин».

— А «Рубин» — лидер чемпионата? Нет. Сейчас середняк. В следующем сезоне, уверен, подопечные Бердыева будут наверху, а сейчас — нет. Средняя команда — не более.

— Каррера признал: после гола Самедова «Спартак» почему-то перестал играть…

— Почему-то? Это Каррера так говорит… Смешно такое слышать. Если он не знает, откуда простой обыватель догадается.

— Вам обидно за «Спартак»?

— Да причем тут обидно? Ну не может команда играть лучше! «Спартак» не диктовал свои условия.

— Не умеет давить?

— На данный момент нет. Если бы умел, в последние 20 минут не отдавал бы мяч «Марибору» и никаких бы разговоров сейчас не было.

— Согласны, что Промес выглядел бледно?

— Вот Промеса ругать не надо.

— Почему?

— На него вообще надо молиться! Он третий год тянет эту команду. Какие к нему вопросы? Предъявляйте претензии к Комбарову, Ещенко, другим. Но не к Промесу. Квинси каждую игру выкладывается на 101 процент.

Вчера. Марибор. «Марибор» — «Спартак» — 1:1. Георгий ДЖИКИЯ (справа) против Валлона АХМЕДИ. Reuters

— Каррера на пресс-конференции сказал, что заменил Промеса по ошибке, подумав, что тот получил травму…

— Ну, а что тут удивительного? Ошибся, не смог определить, травма у его игрока или ушиб. Это же о чем-то говорит…

— Волнение?

— Ну, а почему нет? Это же его дебют в Лиге чемпионов как главного тренера. Он что — не человек? Или вы думаете, если Каррера выиграл чемпионат России, то стал богом?! Все уже давно забыто… Но, к сожалению, итальянец девять туров никак медаль снять с себя не может. Вот это проблема.

— Кого тогда выделите в составе «Спартака»?

— Я вас умоляю.

— Пашалич?

— Да кого там можно выделить? Прекратите.

— Самедов?

— Вот разве только его. Удачно вышел на замену, забил, обострял.

— Зачем покупать за 12 миллионов Педро Рошу и не выпускать его на поле в Лиге чемпионов?

— Видимо, он еще не до конца адаптировался.

— В то же время победу ЦСКА в Лиссабоне приносит свой воспитанник, 20-летний Жамалетдинов.

— Значит, ЦСКА выбрал это направление и работает в таком векторе каждый день. Отсюда голы своих воспитанников. У них же молодые ребята не сидят в каждом матче чемпионата России на лавке, а потихоньку осваиваются во взрослом футболе. Что тут удивительного?

— Не верите, что «Спартак» выйдет из группы?

— С такой игрой, как в Мариборе, какие могут быть чудеса? В таком темпе на таком уровне играть… Нет, чудес не бывает. Надо прибавлять.