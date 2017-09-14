Сергей Горлукович: Каррера выиграл чемпионат России, и теперь бог?
Бывший защитник «Спартака» — о матче
красно-белых с «Марибором».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Результатом и игрой «Спартака» я не удивлен, — начал Горлукович.
— Почему?
— А какой сюрприз мог преподнести «Спартак». Раз команда так играет в чемпионате, почему она должна показать
—
— Я еще раз повторю. Если «Спартак» играет вот так в национальном чемпионате, лучше в Лиге чемпионов он не выступит. Вот и все.
— Но многие уже видят прогресс в игре
— А «Рубин» — лидер чемпионата? Нет. Сейчас середняк. В следующем сезоне, уверен, подопечные Бердыева будут наверху, а сейчас — нет. Средняя команда — не более.
— Каррера признал: после гола Самедова «Спартак»
—
— Вам обидно за «Спартак»?
— Да причем тут обидно? Ну не может команда играть лучше! «Спартак» не диктовал свои условия.
— Не умеет давить?
— На данный момент нет. Если бы умел, в последние 20 минут не отдавал бы мяч «Марибору» и никаких бы разговоров сейчас не было.
— Согласны, что Промес выглядел бледно?
— Вот Промеса ругать не надо.
— Почему?
— На него вообще надо молиться! Он третий год тянет эту команду. Какие к нему вопросы? Предъявляйте претензии к Комбарову, Ещенко, другим. Но не к Промесу. Квинси каждую игру выкладывается на 101 процент.
— Каррера на
— Ну, а что тут удивительного? Ошибся, не смог определить, травма у его игрока или ушиб. Это же о
— Волнение?
— Ну, а почему нет? Это же его дебют в Лиге чемпионов как главного тренера. Он что — не человек? Или вы думаете, если Каррера выиграл чемпионат России, то стал богом?! Все уже давно забыто… Но, к сожалению, итальянец девять туров никак медаль снять с себя не может. Вот это проблема.
— Кого тогда выделите в составе «Спартака»?
— Я вас умоляю.
— Пашалич?
— Да кого там можно выделить? Прекратите.
— Самедов?
— Вот разве только его. Удачно вышел на замену, забил, обострял.
— Зачем покупать за 12 миллионов Педро Рошу и не выпускать его на поле в Лиге чемпионов?
— Видимо, он еще не до конца адаптировался.
— В то же время победу ЦСКА в Лиссабоне приносит свой воспитанник, 20-летний Жамалетдинов.
— Значит, ЦСКА выбрал это направление и работает в таком векторе каждый день. Отсюда голы своих воспитанников. У них же молодые ребята не сидят в каждом матче чемпионата России на лавке, а потихоньку осваиваются во взрослом футболе. Что тут удивительного?
— Не верите, что «Спартак» выйдет из группы?
— С такой игрой, как в Мариборе, какие могут быть чудеса? В таком темпе на таком уровне играть… Нет, чудес не бывает. Надо прибавлять.
|13.09.2017 21:45
|Зрители 12566
|Групповой турнир: Группа E
|Ljudski vrt
|Дарко Миланич
|Массимо Каррера
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|27
|Удары (всего)
|19
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
|Боковой судья
|Гвидо Клефе (Германия)
|Боковой судья
|Беньямин Бранд (Германия)
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