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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31010062/
14 сентября 2017, 21:14 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Сергей Горлукович: Каррера выиграл чемпионат России, и теперь бог?

Бывший защитник «Спартака» — о матче красно-белых с «Марибором».

Сергей Горлукович: Каррера выиграл чемпионат России и теперь бог? - Фото 1 Увеличить
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— Результатом и игрой «Спартака» я не удивлен, — начал Горлукович.

— Почему?

— А какой сюрприз мог преподнести «Спартак». Раз команда так играет в чемпионате, почему она должна показать что-то другое в Лиге чемпионов?

— Все-таки «Марибор» не грозный соперник.

— Я еще раз повторю. Если «Спартак» играет вот так в национальном чемпионате, лучше в Лиге чемпионов он не выступит. Вот и все.

— Но многие уже видят прогресс в игре красно-белых. Побежден крепкий «Рубин».

— А «Рубин» — лидер чемпионата? Нет. Сейчас середняк. В следующем сезоне, уверен, подопечные Бердыева будут наверху, а сейчас — нет. Средняя команда — не более.

— Каррера признал: после гола Самедова «Спартак» почему-то перестал играть…

— Почему-то? Это Каррера так говорит… Смешно такое слышать. Если он не знает, откуда простой обыватель догадается.

— Вам обидно за «Спартак»?

— Да причем тут обидно? Ну не может команда играть лучше! «Спартак» не диктовал свои условия.

— Не умеет давить?

— На данный момент нет. Если бы умел, в последние 20 минут не отдавал бы мяч «Марибору» и никаких бы разговоров сейчас не было.

— Согласны, что Промес выглядел бледно?

— Вот Промеса ругать не надо.

— Почему?

— На него вообще надо молиться! Он третий год тянет эту команду. Какие к нему вопросы? Предъявляйте претензии к Комбарову, Ещенко, другим. Но не к Промесу. Квинси каждую игру выкладывается на 101 процент.

Вчера. Марибор. «Марибор» — «Спартак» — 1:1. Георгий ДЖИКИЯ (справа) против Валлона АХМЕДИ.
© Reuters

— Каррера на пресс-конференции сказал, что заменил Промеса по ошибке, подумав, что тот получил травму…

— Ну, а что тут удивительного? Ошибся, не смог определить, травма у его игрока или ушиб. Это же о чем-то говорит…

— Волнение?

— Ну, а почему нет? Это же его дебют в Лиге чемпионов как главного тренера. Он что — не человек? Или вы думаете, если Каррера выиграл чемпионат России, то стал богом?! Все уже давно забыто… Но, к сожалению, итальянец девять туров никак медаль снять с себя не может. Вот это проблема.

— Кого тогда выделите в составе «Спартака»?

— Я вас умоляю.

— Пашалич?

— Да кого там можно выделить? Прекратите.

— Самедов?

— Вот разве только его. Удачно вышел на замену, забил, обострял.

— Зачем покупать за 12 миллионов Педро Рошу и не выпускать его на поле в Лиге чемпионов?

— Видимо, он еще не до конца адаптировался.

— В то же время победу ЦСКА в Лиссабоне приносит свой воспитанник, 20-летний Жамалетдинов.

— Значит, ЦСКА выбрал это направление и работает в таком векторе каждый день. Отсюда голы своих воспитанников. У них же молодые ребята не сидят в каждом матче чемпионата России на лавке, а потихоньку осваиваются во взрослом футболе. Что тут удивительного?

— Не верите, что «Спартак» выйдет из группы?

— С такой игрой, как в Мариборе, какие могут быть чудеса? В таком темпе на таком уровне играть… Нет, чудес не бывает. Надо прибавлять.

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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