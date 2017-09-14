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14 сентября 2017, 21:10 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дзюба и Мевля — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Вардаром»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги Европы с македонским «Вардаром».

С первых минут у петербургской команды на поле появится нападающий Артём Дзюба и защитник Миха Мевля, который дебютирует в составе сине-бело-голубых.

«Зенит»: Лунёв, Кришито, Иванович, Мевля, Маммана, Кузяев, Краневиттер, Нобоа, Кокорин, Дзюба, Полоз.

Запасные: Кержаков, Терентьев, Ригони, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин.

Начало встречи в 22:05 мск.

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