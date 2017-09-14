«Ливерпуль» связался с УЕФА по поводу возможных санкций в отношении «Спартака»
«Ливерпуль» обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, чтобы узнать, повлияют ли возможные дисциплинарные санкции в отношении «Спартака» на предстоящий 26 сентября гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph.
УЕФА сегодня открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» за использование болельщиками пиротехники и бросания посторонних предметов во время матча с «Марибором» (1:1), который состоялся в Словении 13 сентября. Дело будет рассмотрено 21 сентября.
Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько фаеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.
Английское издание отмечает, что одним из вариантов наказания может стать проведение матча в Москве без зрителей, что повлияет на болельщиков английской команды, планирующих посетить игру. «Ливерпуль» связался с УЕФА, чтобы удостовериться, что клуб будет в полной мере проинформирован об этой ситуации, а также, чтобы получить гарантию безопасности своих болельщиков.
|13.09.2017 21:45
|Зрители 12566
|Групповой турнир: Группа E
|Ljudski vrt
|Дарко Миланич
|Массимо Каррера
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|27
|Удары (всего)
|19
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
|Боковой судья
|Гвидо Клефе (Германия)
|Боковой судья
|Беньямин Бранд (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter