«Ливерпуль» связался с УЕФА по поводу возможных санкций в отношении «Спартака»

фоторепортаж «Спартак» упустил победу над «Марибором» Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью со словенским «Марибором» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Людски Врт» во втором по величине городе Словении. Для «Спартака» этот матч стал первым в Лиге чемпионов за пять лет.

УЕФА сегодня открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» за использование болельщиками пиротехники и бросания посторонних предметов во время матча с «Марибором» (1:1), который состоялся в Словении 13 сентября. Дело будет рассмотрено 21 сентября.

Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько фаеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.



Английское издание отмечает, что одним из вариантов наказания может стать проведение матча в Москве без зрителей, что повлияет на болельщиков английской команды, планирующих посетить игру. «Ливерпуль» связался с УЕФА, чтобы удостовериться, что клуб будет в полной мере проинформирован об этой ситуации, а также, чтобы получить гарантию безопасности своих болельщиков.