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14 сентября 2017, 20:22 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ливерпуль» связался с УЕФА по поводу возможных санкций в отношении «Спартака»

«Ливерпуль» обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, чтобы узнать, повлияют ли возможные дисциплинарные санкции в отношении «Спартака» на предстоящий 26 сентября гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph.

УЕФА сегодня открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» за использование болельщиками пиротехники и бросания посторонних предметов во время матча с «Марибором» (1:1), который состоялся в Словении 13 сентября. Дело будет рассмотрено 21 сентября.

Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько фаеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.

Английское издание отмечает, что одним из вариантов наказания может стать проведение матча в Москве без зрителей, что повлияет на болельщиков английской команды, планирующих посетить игру. «Ливерпуль» связался с УЕФА, чтобы удостовериться, что клуб будет в полной мере проинформирован об этой ситуации, а также, чтобы получить гарантию безопасности своих болельщиков.

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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