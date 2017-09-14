Матчи ЛЧ с участием ЦСКА и «Спартака» в России посмотрели 1,274 млн телезрителей
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием ЦСКА и «Спартака» посмотрели 1,274 млн российских телезрителей. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе канала «Матч ТВ», который транслировал игры.
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ЦСКА во вторник на выезде победил португальскую «Бенфику» (2:1), «Спартак» также в гостях в среду сыграл вничью со словенским «Марибором» (1:1).
«Накопленный охват матчей Лиги чемпионов с участием российских команд составил 1 миллион 274 тысячи телезрителей старше четырех лет», — сказали в
В среду также состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Греции (74:69). В
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