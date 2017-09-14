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14 сентября 2017, 19:38 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Матчи ЛЧ с участием ЦСКА и «Спартака» в России посмотрели 1,274 млн телезрителей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием ЦСКА и «Спартака» посмотрели 1,274 млн российских телезрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала «Матч ТВ», который транслировал игры.

Игроки ФК Спартак перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК Марибор (Словения Марибор) и ФК Спартак (Россия Москва). Увеличить
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© РИА "Новости"

ЦСКА во вторник на выезде победил португальскую «Бенфику» (2:1), «Спартак» также в гостях в среду сыграл вничью со словенским «Марибором» (1:1).

«Накопленный охват матчей Лиги чемпионов с участием российских команд составил 1 миллион 274 тысячи телезрителей старше четырех лет», — сказали в пресс-службе.

В среду также состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Греции (74:69). В пресс-службе «Матч ТВ» сообщили, что в этот день доля телесмотрения по целевой аудитории (мужчины старше 18 лет) составила 8,9% по Москве. «По этому показателю телеканал опередил все федеральные каналы за исключением НТВ (11,4%) и «ТК «Россия» (10,8%)», — отметили в пресс-службе. Данный показатель стал самым высоким для «Матч ТВ» в 2017 году и пятым — за всю историю телеканала (с ноября 2015 года).

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