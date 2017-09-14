Тренер «Севильи» отстранен минимум на один матч Лиги чемпионов

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Матч первого тура группы Е между «Ливерпулем» и «Севильей» прошел на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в среду, 13 сентября, и завершился вничью 2:2. Бериццо был удален со скамейки на 59-й минуте встречи за то, что мешал игроку «Ливерпуля» ввести мяч в игру из-за боковой линии.

Как сообщается, удаление Бериццо означает автоматическую дисквалификацию тренера на ближайший матч Лиги чемпионов. При этом дело тренера будет рассмотрено на заседании комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине 21 сентября, и комитет может принять решение о дополнительных санкциях.

В группе Е также выступают московский «Спартак» и «Марибор» из Словении. Во втором туре «Севилья» 26 сентября примет дома словенцев.

Также УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении донецкого «Шахтера», чьи болельщики обвиняются в использовании пиротехники во время матча группы F в среду (2:1). Данное дело будет рассмотрено 19 октября.