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14 сентября 2017, 18:55 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Тренер «Севильи» отстранен минимум на один матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 14 сен — Р-Спорт. Главный тренер испанской «Севильи» Эдуардо Бериццо отстранен УЕФА как минимум на один матч группового этапа Лиги чемпионов после удаления со скамейки во время встречи с «Ливерпулем», сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главный тренер испанской Севильи Эдуардо Бериццо отстранен УЕФА как минимум на один матч группового этапа Лиги чемпионов после удаления со скамейки во время встречи с Ливерпулем сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Увеличить
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Матч первого тура группы Е между «Ливерпулем» и «Севильей» прошел на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в среду, 13 сентября, и завершился вничью 2:2. Бериццо был удален со скамейки на 59-й минуте встречи за то, что мешал игроку «Ливерпуля» ввести мяч в игру из-за боковой линии.

Как сообщается, удаление Бериццо означает автоматическую дисквалификацию тренера на ближайший матч Лиги чемпионов. При этом дело тренера будет рассмотрено на заседании комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине 21 сентября, и комитет может принять решение о дополнительных санкциях.

В группе Е также выступают московский «Спартак» и «Марибор» из Словении. Во втором туре «Севилья» 26 сентября примет дома словенцев.

Также УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении донецкого «Шахтера», чьи болельщики обвиняются в использовании пиротехники во время матча группы F в среду (2:1). Данное дело будет рассмотрено 19 октября.

13.09.2017 21:45 Зрители 52332 Групповой турнир: Группа E Anfield Road
Ливерпуль 2:2 Севилья
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Юрген Клопп Эдуардо Бериссо
Голы
21′ Роберту Фирмину (Альберто Морено) 9
37′ Мохамед Салах 11
9 Виссам Бен Йеддер (С. Эскудеро) 5′
11 Карлос Хоакин Корреа (Л. Муриэль) 72′
Нереализованные пенальти
42′ Роберту Фирмину 9
Составы
Лорис Кариус 1
64′ 90+4′ Джо Гомес 12
39′ Альберто Морено 18
Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон (к) 14
Роберту Фирмину 9
76′ Эмре Джан 23
Филиппе Коутинью 10
89′ Мохамед Салах 11
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
83′ Садио Мане 19
Дэниэл Старридж 15
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо 35′
18 Серхио Эскудеро
4 Симон Кьер
21 Николас Пареха (к) 42′
10 Эвер Банега 38′
15 Стивен Н`Зонзи
11 Карлос Хоакин Корреа
14 Гвидо Писарро 45′
17 Пабло Сарабия
9 Виссам Бен Йеддер 69′
20 Луис Муриэль
16 Гонсалес Хесус Навас 83′
2 Себастьян Коршья
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 3
14 Фолы 9
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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