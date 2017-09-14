УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака»

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Встреча первого тура группы E, которая прошла в среду в Мариборе, завершилась со счетом 1:1. В первом тайме главный арбитр Дениз Айтекин прервал матч на несколько минут после того, как в секторе «красно-белых» вспыхнули несколько файеров, а один из них прилетел в район центрального круга.

Сообщается, что дело в отношении «Спартака» будет рассмотрено на заседании комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине 21 сентября.

Следующий матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» проведет дома 26 сентября с английским «Ливерпулем».