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14 сентября 2017, 17:19 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака»

МОСКВА, 14 сен — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» за использование болельщиками команды пиротехники и бросания посторонних предметов на матче группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора», сообщается на официальном сайте организации.

Игроки ФК Спартак перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК Марибор (Словения Марибор) и ФК Спартак (Россия Москва). Увеличить
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© РИА "Новости"

Встреча первого тура группы E, которая прошла в среду в Мариборе, завершилась со счетом 1:1. В первом тайме главный арбитр Дениз Айтекин прервал матч на несколько минут после того, как в секторе «красно-белых» вспыхнули несколько файеров, а один из них прилетел в район центрального круга.

Сообщается, что дело в отношении «Спартака» будет рассмотрено на заседании комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине 21 сентября.

Следующий матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» проведет дома 26 сентября с английским «Ливерпулем».

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
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