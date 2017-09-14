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14 сентября 2017, 17:23 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Глушаков из-за травмы в матче с «Марибором» выбыл на 2 недели

МОСКВА, 14 сен — Р-Спорт. Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков из-за травмы мышц бедра пропустит около двух недель, сообщается на сайте «красно-белых».

Полузащитник московского Спартака Денис Глушаков из-за травмы мышц бедра пропустит около двух недель сообщается на сайте красно-белых. Увеличить
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Спартаковцы в среду в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграли вничью со словенским «Марибором» — 1:1. После получаса игры в Мариборе капитан «красно-белых» попросил замену.

В четверг утром «красно-белые» вернулись в Москву. Прямо из аэропорта команда отправилась на базу в Тарасовку, а Глушаков — на медицинское обследование. По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, обследование подтвердило первоначальный диагноз: частичное повреждение (микронадрыв) мышц задней поверхности правого бедра.

Ориентировочный срок восстановления Глушакова составляет две недели.

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
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Спартак М
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УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака»

МОСКВА, 14 сен — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» за использование болельщиками команды пиротехники и бросания посторонних предметов на матче группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора», сообщается на официальном сайте организации.
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