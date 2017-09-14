Глушаков из-за травмы в матче с «Марибором» выбыл на 2 недели
МОСКВА, 14 сен —
Р-Спорт. Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков из-за травмы мышц бедра пропустит около двух недель, сообщается на сайте «красно-белых».
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Спартаковцы в среду в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграли вничью со словенским «Марибором» — 1:1. После получаса игры в Мариборе капитан «красно-белых» попросил замену.
В четверг утром «красно-белые» вернулись в Москву. Прямо из аэропорта команда отправилась на базу в Тарасовку, а Глушаков — на медицинское обследование. По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, обследование подтвердило первоначальный диагноз: частичное повреждение (микронадрыв) мышц задней поверхности правого бедра.
Ориентировочный срок восстановления Глушакова составляет две недели.
|13.09.2017 21:45
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