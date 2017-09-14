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14 сентября 2017, 13:27 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака»

Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало.

Игроки ФК Спартак перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК Марибор (Словения Марибор) и ФК Спартак (Россия Москва). Увеличить
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© РИА "Новости"

1. Пашалич — большая удача «Спартака»

Давайте всё же начнём с позитивного момента. Марио Пашалич стал лучшим, что случилось со «Спартаком» турбулентным постчемпионским летом, об этом уже сейчас можно говорить уверенно. Я не так много его видел до России, поэтому составляю впечатление с нуля, и надо сказать, что пока вижу только положительные стороны. Марио успевает посмотреть в три стороны до приёма мяча, очень мягко с ним обращается (это ведь он отдал воздушную передачу через всю штрафную на Ещенко, которая должна была становиться голевой). Он обеспечивает необходимый объём действий в центре поля и — что крайне важно! — действует на нужном для еврокубков уровне интенсивности. Вчера Пашалич, вместе с традиционным Промесом, вообще выглядел на поле парнем из другого дивизиона.

Есть ещё один важный момент. Замена Глушакова не сказалась на игре «Спартака» в худшую сторону — скорее, даже наоборот. Пашалич сумел взять на себя дополнительный объём в переходных фазах и не стеснялся идти в отбор (больше попыток отобрать мяч только у Ещенко). Хорват показал, что может не только быть игроком основного состава, но и вытеснить из него капитана.

2. Промесозависимость команды пугает

Конечно, тот факт, что Массимо Каррера по ошибке заменил Квинси Промеса, удивителен, но в нём нет почти ничего показательного. Надо понимать, что даже самые опытные тренеры в запаре игры могут не обратить внимания на то, что со стороны покажется странным и даже смешным. Так, например, в прошлом сезоне чемпионата Германии главный тренер гладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг (самый опытный, между прочим, из действующих тренеров лиги) подозвал к себе запасного, начал давать ему жёсткую установку и только секунд через 10 осознал, что это тот самый футболист, которого он несколько минут назад и так поменял. В общем, подобное может реально случиться с каждым.

Дело в другом. После гола Бохара у красно-белых ещё было время, что провести осмысленную осаду мариборских ворот и воспользоваться тем, что соперник в обороне играет, мягко говоря, не очень круто и отбивается живыми столбами. Но Промеса уже на поле не было, и осмысленность улетучилась — и так происходит далеко не в первый раз. Голландец становится не только игровым, но и ментальным лидером «Спартака» — это очень хорошо говорит о его уровне, но пугает, что больше в «Спартаке» руководить на поле некому. За минуту до гола Промес был единственным, кто активно показывал жестами: «Выходим, не сидим у штрафной!».

3. Два или три центрдефа — «Спартаку» плевать

Ну, эпизод с голом вы помните, там с обороной вообще всё понятно. После матча с «Рубином» я уже писал, что три центральных защитника не станут для «Спартака» выходом, если команда продолжит так коряво выстраивать игру в обороне. Пятёрку защитников то размазывает по всей своей половине поля, то сплющивает к центру в гармошку — как в эпизоде с шикарным ударом Бохара.

И важно понимать, что такой уровень организации у обороны «Спартака» существует и при варианте с 3-x-x, и при варианте с 4−3−3 — наличие дополнительного центрального защитника вообще ничего не меняет. Более того, при варианте с четырьмя чистыми защитниками удаётся хотя бы загонять обостряющие передачи на фланги — вчера же «Марибор» половину своих ключевых пасов отдал из центральной зоны, где не было лишнего игрока. А оборона «Спартака» встречала соперника приветливой гармошкой.

4. Пожалуйста, не садитесь к воротам, если не умеете

Подождите, я повторю это крупными буквами: ПОЖАЛУЙСТА, НЕ САДИТЕСЬ К ВОРОТАМ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕТЕ. Это одно из главных футбольных правил из тех, что вообще существуют — вне зависимости от того, сколько мячей преимущества ты имеешь. Очевидно, что козыри «Спартака» касаются чего угодно, но не командной обороны (и это отличает команду от ЦСКА, который в Лиссабоне как раз сумел героически выстоять), но вместо того, чтобы продолжать играть на них, красно-белые втянули шею и начали закрывать лицо руками. Исход немного предсказуем.

5. Дмитрий Егоров побежит вокруг «Открытия»

Ну, вы помните: Дима обещал бегать вокруг «Открытия», если «Спартак» не выйдет из группы досрочно. Как бы сказать помягче… в общем, есть небольшие сомнения в том, что теперь это реально. Более того, если ты по делу упускаешь победу в матче с соперником, который обороняется, как команда ФНЛ, то бегать вокруг «Открытия» можно в случае простого выхода команды из группы. И не на спор, а от радости, потому что пока предпосылок для лигочемпионской весны в игре «Спартака» пока почти нет.

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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