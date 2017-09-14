Лаго: Роналду был честен и сказал мне, что пенальти не было

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Последний стал автором дубля, поспособствовав победе своей команды над соперником со счётом 3:0. Один из мячей португальский футболист забил с пенальти после того, как арбитр зафиксировал игру рукой у игрока АПОЭЛ в своей штрафной площадке. Кроме того, после одного из ударов Роналду мяч попал в горизонтальную стойку и опустился на линию ворот.

«Роналду был честен и сказал мне, что в том эпизоде пенальти не было. Он также сказал, что после его удара гола не было. Мы знали, что Роналду горит желанием забить и будет иметь много голевых моментов, но наша команда боролась», — приводит слова Лаго Onda Cero.