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14 сентября 2017, 10:02 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Лаго: Роналду был честен и сказал мне, что пенальти не было

Защитник АПОЭЛ Роберто Лаго рассказал после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» про честность нападающего Криштиану Роналду.

Защитник <span class=error>АПОЭЛ</span> <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Лаго</span> рассказал после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с мадридским Реалом про честность нападающего <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. Увеличить
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Последний стал автором дубля, поспособствовав победе своей команды над соперником со счётом 3:0. Один из мячей португальский футболист забил с пенальти после того, как арбитр зафиксировал игру рукой у игрока АПОЭЛ в своей штрафной площадке. Кроме того, после одного из ударов Роналду мяч попал в горизонтальную стойку и опустился на линию ворот.

«Роналду был честен и сказал мне, что в том эпизоде пенальти не было. Он также сказал, что после его удара гола не было. Мы знали, что Роналду горит желанием забить и будет иметь много голевых моментов, но наша команда боролась», — приводит слова Лаго Onda Cero.

13.09.2017 21:45 Зрители 71060 Групповой турнир: Группа H Santiago Bernabeu
Реал 3:0 АПОЭЛ
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Георгиос Донис
Голы
12′ Криштиану Роналду (Г. Бэйл) 7
51′ Криштиану Роналду 7
61′ Серхио Рамос 4
Составы
Кейлор Навас 1
52′ Даниэль Карвахаль 2
Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Лука Модрич 19
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
73′ Франсиско Роман Иско 22
Дани Себальос 24
25′ Матео Ковачич 23
Тони Кроос 8
82′ Гарет Бэйл 11
Борха Майораль 21
99 Бой Ватерман
29 Праксителис Вурос
3 Сото Роберто Лаго
5 Амбросио Хесус Руэда
50 Карлос Роберту Карлау
46 Эфстатиос Алонефтис
16 Оливейра Франку Винисиус
26 Нуну Мораиш (к)
20 Роланд Шоллои 60′ 53′
25 Агустин Фариас 90′
6 Лоренцо Эбесилио 73′ 63′
17 Гаяс Захид
9 Игор Де Камаргу 83′
8 Микаэль Поте
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
27 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 1
12 Фолы 10
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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