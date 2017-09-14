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14 сентября 2017, 9:52 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Зидан — о голе Рамоса: Мне не удавалось забивать такие голы

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко оценил игру защитника Серхио Рамоса в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0).

Главный тренер Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> высоко оценил игру защитника <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Рамоса</span> в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с <span class=error>АПОЭЛ</span> (3:0). Увеличить
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Испанец поразил ворота соперника ударом через себя.

— Мне не удавалось забивать такие голы, на это мало кто способен, — приводит Marca слова Зидана. — Обычно Рамос поражает ворота, пробивая головой. Удар через себя в его исполнении был необычным.

13.09.2017 21:45 Зрители 71060 Групповой турнир: Группа H Santiago Bernabeu
Реал 3:0 АПОЭЛ
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Георгиос Донис
Голы
12′ Криштиану Роналду (Г. Бэйл) 7
51′ Криштиану Роналду 7
61′ Серхио Рамос 4
Составы
Кейлор Навас 1
52′ Даниэль Карвахаль 2
Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Лука Модрич 19
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
73′ Франсиско Роман Иско 22
Дани Себальос 24
25′ Матео Ковачич 23
Тони Кроос 8
82′ Гарет Бэйл 11
Борха Майораль 21
99 Бой Ватерман
29 Праксителис Вурос
3 Сото Роберто Лаго
5 Амбросио Хесус Руэда
50 Карлос Роберту Карлау
46 Эфстатиос Алонефтис
16 Оливейра Франку Винисиус
26 Нуну Мораиш (к)
20 Роланд Шоллои 60′ 53′
25 Агустин Фариас 90′
6 Лоренцо Эбесилио 73′ 63′
17 Гаяс Захид
9 Игор Де Камаргу 83′
8 Микаэль Поте
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
27 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 1
12 Фолы 10
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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