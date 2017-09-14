Зидан — о голе Рамоса: Мне не удавалось забивать такие голы
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко оценил игру защитника Серхио Рамоса в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0).
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Испанец поразил ворота соперника ударом через себя.
— Мне не удавалось забивать такие голы, на это мало кто способен, — приводит Marca слова Зидана. — Обычно Рамос поражает ворота, пробивая головой. Удар через себя в его исполнении был необычным.
|13.09.2017 21:45
|Зрители 71060
|Групповой турнир: Группа H
|Santiago Bernabeu
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Георгиос Донис
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|27
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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