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Испанец поразил ворота соперника ударом через себя.

— Мне не удавалось забивать такие голы, на это мало кто способен, — приводит Marca слова Зидана. — Обычно Рамос поражает ворота, пробивая головой. Удар через себя в его исполнении был необычным.