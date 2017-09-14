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Кирилл Михатов

Очень важно, оценивая результат «Спартака» сказать о двух вещах.

Первая: сама по себе гостевая ничья в матче с прямым конкурентов в борьбе за место в Лиге Европы — результат хороший. В самом деле, не рассчитывали же вы, что «красно-белые» будут конкурентоспособны в играх с «Ливерпулем» и «Севильей»?

Если «Марибор» так повозил нашу команду в концовке, то представьте, что сделает с Комбаровым и Ещенко «Ливерпульские» Мане, Фирмино и Салах. Думаю, в матчах с англичанами и испанцами можно смело закладываться на крупные поражения.

Вторая же вещь, достойная упоминания, — сама игра команды. Она вновь было отвратительная. Я просто смотрел и не понимал, за счет чего собирается сегодня побеждать «Спартак».

Да, удалось забрать себе мяч в середине тайма, но катали его без всякой остроты и продвижения вперед — это в очередной раз говорит о том, что поставленной игры у команды нет. Всё сводится либо к быстрым прорывам, либо к дальним ударам.

После одного из таких ударов Фернандо «Спартак» и забил. А дальше произошло то, что должно было произойти. Команда, которую лихорадит весь сезон, которая не чувствует себя уверенно, просто отошла назад и стала охранять это минимальное преимущество.

Да, был еще момент у Фернандо, когда он здорово обыгрался с Адриано, но это тоже не свидетельство командной игры, а лишь взаимодействие двух футболистов.

В итоге хозяева додавили нашу команду. Ещенко откровенно устал в концовке и с его фланга пришли все опасные моменты. Кстати, не понимаю истерии вокруг фигуры Петковича. Почему, мол, не выпустили серба.

Да потому что очевидно, что Петкович не тянет уровень даже нашего слабенького чемпионата. С его трансфером ошиблись. Но это беда всех наших команд. Мы приглашаем легионеров, которые ничем не лучше наших игроков, забывая о том, что иностранец должен быть на голову сильнее своего.

Еще раз повторюсь: ничья с «Марибором» в гостях — результат хороший. Играли две слабые по европейским меркам команды. Теперь домашний матч пятого тура становится для команды ключевым. Вчерашним исходом расстроились только те, кто считал «красно-белых» претендентами на выход из группы.

Для остальных же «Спартак» вчера сыграл так же, как играет всегда, когда соперник не оставляет свободных зон на своей половине поля: пусто в атаке и с ошибками в обороне.