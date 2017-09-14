ФК «Спартак» и ЦСКА делят второе место по дороговизне билетов на матчи Лиги чемпионов

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Согласно исследованию испанской газеты, самый дорогой билет на матчи обоих московских клубов болельщикам предлагают приобрести за 584 евро (около 40 тысяч рублей). Это билеты на матчи «Спартака» с «Ливерпулем» и ЦСКА с «Манчестер Юнайтед». Минимальная стоимость билетов на игру «красно-белых» в рамках группового этапа с мерсисайдцами составляет 29 евро (около 2 тысяч рублей), в то время как за игрой «красно-синих» с «МЮ» болельщики смогут посмотреть минимум за 22 евро (порядка полутора тысяч рублей).

По стоимости самых дорогих билетов московские команды превзошли такие клубы, как мадридский «Атлетико» (500 евро), каталонская «Барселона» (340 евро), мадридский «Реал» (250 евро), «Манчестер Сити» (153 евро) и мюнхенская «Бавария» (100 евро).

Лидером рейтинга является французский «Пари Сен-Жермен». Стоимость билетов на домашнюю игру парижской команды в Лиге чемпионов против «Баварии» варьируется от 134 до 1492 евро.