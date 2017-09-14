«Спартак» трясло. Реакция СМИ на игру в Мариборе

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Инцидент с петардой, которая вылетела на поле из сектора болельщиков «Спартака» и едва не попала в арбитра Дениза Айтекина, активно обсуждается в иностранных СМИ.

Активнее всех, как всегда, британская пресса, но в этот раз российских фанатов осудили и в других европейских странах. В Италии назвали происходившее «безумием», в Дании вспомнили о советских ядерных ракетах и только обрадованные ничьей словенцы мало писали про файер, но вовсю иронизировали над едва спасшимся, по их мнению, «Спартаком».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Игра остановлена <a href="https://t.co/mVruGpgm24">pic.twitter.com/mVruGpgm24</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/908042904219856896">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

THE TELEGRAPH (АНГЛИЯ):

ФАНАТЫ ВЫНУДИЛИ ПОЛИЦИЮ ВМЕШАТЬСЯ

Матч сопровождается массовыми вспышками насилия. Во время игры в Словении фанаты выстрелили петардой в направлении главного судьи. Также беспорядки происходили и до начала матча: фанаты двух команд вынудили полицию вмешаться в потасовку рядом со стадионом.

EXPRESS (АНГЛИЯ):

МАТЧ БЫЛ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

Файер вылетел на поле с гостевой трибуны и приземлился в центральном круге в считанных футах от арбитра и нескольких футболистов. Это произошло прямо по ходу матча.



Таким образом, игра оказалась под угрозой срыва — инцидент выглядел попыткой атаковать судью.



Также накануне матча «Марибора» со «Спартаком» в сети распространялись видео с дракой ультрас двух команд, в которую вмешалась полиция.



У русских фанатов большая история беспорядков. Они участвовали в драках с англичанами во Франции во время Euro-2016.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ад. Ультрас Марибора против полиции <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80?src=hash">#Марибор</a> <a href="https://t.co/PSFq3iMdOS">pic.twitter.com/PSFq3iMdOS</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/908014447779827712">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

LIVERPOOL ECHO (АНГЛИЯ):

УЕФА ОБЯЗАН РАССЛЕДОВАТЬ ПОВЕДЕНИЕ ФАНАТОВ

УЕФА обязан провести расследование поведения фанатов соперника «Ливерпуля» по Лиге чемпионов. Во время матча «Спартака» с «Марибором» с гостевого сектора на поле вылетела петарда. Она была нацелена в немецкого арбитра Дениза Айтекина. Он лишь чудом не пострадал.



С самого начала матча спартаковские фанаты жгли файеры, а еще до начала игры ультрас «Марибора» поучаствовали в нескольких отвратительных сценах перед стадионом.

CORRIERE DELLO SPORT (ИТАЛИЯ):

РУССКИЕ ФАНАТЫ СТАЛИ ГЛАВНЫМИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ГЕРОЯМИ ВЕЧЕРА

Ужас и безумие в Словении. Главными отрицательными героями вечера стали русские тиффози «Спартака». Во время матча их команды с «Марибором» они запустили ракету в направлении арбитра из Германии Дениза Айтекина. Файер пролетел через полполя и лишь по счастливому стечению обстоятельств никого не задел.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Spartak Moscow fans decided to aim a flare gun at the ref tonight in the game against Maribor <a href="https://t.co/k9q21ZOgtm">pic.twitter.com/k9q21ZOgtm</a></p>— Pints and Pyro ? (@PintsandPyro) <a href="https://twitter.com/PintsandPyro/status/908049109042556928">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

EKSTRABLADET (ДАНИЯ):

В ШЕСТИДЕСЯТЫХ МЫ УЖЕ БОЯЛИСЬ РАКЕТ ИЗ РОССИИ

Российские болельщики обстреляли петардами арбитра. В 60-х годах мы уже боялись ядерных ракет из России, но в 2017-м это звучит совершенно по-иному. Обезумевшие фанаты «Спартака» принялись обстреливать арбитра Дениза Айтекина. Красные ракеты из гостевого сектора долетели до середины поля и упали в сантиметрах от судьи и футболистов.

SIOL.NET (СЛОВЕНИЯ):

РУССКИХ ТРЯСЛО ТАК, ЧТО ЧУТЬ ТРУСЫ НЕ СЛЕТАЛИ

На 16-й минуте российские болельщики зажгли несколько файеров и стадион окутался дымом. Но этим не ограничилось. Одна из ракет пролетела больше половины поля и едва не попала в судью Дениза Айтекина. Арбитр даже остановил матч на несколько минут…



В концовке «Марибор» увеличил давление на ворота «Спартака» до максимума. Наконец после передачи Крамарича Бохар обыграл защитника и неотразимо пробил правой.



«Дай, дай, дай, дай гол!» — кричали с трибун и «Марибор» едва не добился победы — после очередного удара Бохара мяч прошел рядом со штангой. «Спартак» чудом спас ничью. Словенцы показали, что являются крепким орешком для любого соперника. За ничью «Марибор» получил полмиллиона евро, а ведь мог бы заработать и больше. Это подтверждает и статистика. По ударам в сторону ворот — 13:11 в пользу хозяев, по ударам в створ — 6:4, по угловым — 7:1!