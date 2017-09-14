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14 сентября 2017, 9:41 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Спартак» трясло. Реакция СМИ на игру в Мариборе

Матч «Марибор» — «Спартак» глазами иностранных СМИ. «СЭ» собрал самые яркие и в чем-то зловещие отзывы европейских газет и интернет-порталов о первом матче красно-белых в групповом турнире Лиги чемпионов.

Матч в Словении глазами иностранных журналистов. Увеличить
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Инцидент с петардой, которая вылетела на поле из сектора болельщиков «Спартака» и едва не попала в арбитра Дениза Айтекина, активно обсуждается в иностранных СМИ.

Активнее всех, как всегда, британская пресса, но в этот раз российских фанатов осудили и в других европейских странах. В Италии назвали происходившее «безумием», в Дании вспомнили о советских ядерных ракетах и только обрадованные ничьей словенцы мало писали про файер, но вовсю иронизировали над едва спасшимся, по их мнению, «Спартаком».

THE TELEGRAPH (АНГЛИЯ):
ФАНАТЫ ВЫНУДИЛИ ПОЛИЦИЮ ВМЕШАТЬСЯ

Матч сопровождается массовыми вспышками насилия. Во время игры в Словении фанаты выстрелили петардой в направлении главного судьи. Также беспорядки происходили и до начала матча: фанаты двух команд вынудили полицию вмешаться в потасовку рядом со стадионом.

EXPRESS (АНГЛИЯ):
МАТЧ БЫЛ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

Файер вылетел на поле с гостевой трибуны и приземлился в центральном круге в считанных футах от арбитра и нескольких футболистов. Это произошло прямо по ходу матча.

Таким образом, игра оказалась под угрозой срыва — инцидент выглядел попыткой атаковать судью.

Также накануне матча «Марибора» со «Спартаком» в сети распространялись видео с дракой ультрас двух команд, в которую вмешалась полиция.

У русских фанатов большая история беспорядков. Они участвовали в драках с англичанами во Франции во время Euro-2016.

LIVERPOOL ECHO (АНГЛИЯ):
УЕФА ОБЯЗАН РАССЛЕДОВАТЬ ПОВЕДЕНИЕ ФАНАТОВ

УЕФА обязан провести расследование поведения фанатов соперника «Ливерпуля» по Лиге чемпионов. Во время матча «Спартака» с «Марибором» с гостевого сектора на поле вылетела петарда. Она была нацелена в немецкого арбитра Дениза Айтекина. Он лишь чудом не пострадал.

С самого начала матча спартаковские фанаты жгли файеры, а еще до начала игры ультрас «Марибора» поучаствовали в нескольких отвратительных сценах перед стадионом.

CORRIERE DELLO SPORT (ИТАЛИЯ):
РУССКИЕ ФАНАТЫ СТАЛИ ГЛАВНЫМИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ГЕРОЯМИ ВЕЧЕРА

Ужас и безумие в Словении. Главными отрицательными героями вечера стали русские тиффози «Спартака». Во время матча их команды с «Марибором» они запустили ракету в направлении арбитра из Германии Дениза Айтекина. Файер пролетел через полполя и лишь по счастливому стечению обстоятельств никого не задел.

EKSTRABLADET (ДАНИЯ):
В ШЕСТИДЕСЯТЫХ МЫ УЖЕ БОЯЛИСЬ РАКЕТ ИЗ РОССИИ

Российские болельщики обстреляли петардами арбитра. В 60-х годах мы уже боялись ядерных ракет из России, но в 2017-м это звучит совершенно по-иному. Обезумевшие фанаты «Спартака» принялись обстреливать арбитра Дениза Айтекина. Красные ракеты из гостевого сектора долетели до середины поля и упали в сантиметрах от судьи и футболистов.

SIOL.NET (СЛОВЕНИЯ):
РУССКИХ ТРЯСЛО ТАК, ЧТО ЧУТЬ ТРУСЫ НЕ СЛЕТАЛИ

На 16-й минуте российские болельщики зажгли несколько файеров и стадион окутался дымом. Но этим не ограничилось. Одна из ракет пролетела больше половины поля и едва не попала в судью Дениза Айтекина. Арбитр даже остановил матч на несколько минут…

В концовке «Марибор» увеличил давление на ворота «Спартака» до максимума. Наконец после передачи Крамарича Бохар обыграл защитника и неотразимо пробил правой.

«Дай, дай, дай, дай гол!» — кричали с трибун и «Марибор» едва не добился победы — после очередного удара Бохара мяч прошел рядом со штангой. «Спартак» чудом спас ничью. Словенцы показали, что являются крепким орешком для любого соперника. За ничью «Марибор» получил полмиллиона евро, а ведь мог бы заработать и больше. Это подтверждает и статистика. По ударам в сторону ворот — 13:11 в пользу хозяев, по ударам в створ — 6:4, по угловым — 7:1!

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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