«Спартак» трясло. Реакция СМИ на игру в Мариборе
Матч «Марибор» — «Спартак» глазами иностранных СМИ. «СЭ» собрал самые яркие и в
чем-то зловещие отзывы европейских газет и интернет-порталов о первом матче красно-белых в групповом турнире Лиги чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Инцидент с петардой, которая вылетела на поле из сектора болельщиков «Спартака» и едва не попала в арбитра Дениза Айтекина, активно обсуждается в иностранных СМИ.
Активнее всех, как всегда, британская пресса, но в этот раз российских фанатов осудили и в других европейских странах. В Италии назвали происходившее «безумием», в Дании вспомнили о советских ядерных ракетах и только обрадованные ничьей словенцы мало писали про файер, но вовсю иронизировали над едва спасшимся, по их мнению, «Спартаком».
THE TELEGRAPH (АНГЛИЯ):
ФАНАТЫ ВЫНУДИЛИ ПОЛИЦИЮ ВМЕШАТЬСЯ
Матч сопровождается массовыми вспышками насилия. Во время игры в Словении фанаты выстрелили петардой в направлении главного судьи. Также беспорядки происходили и до начала матча: фанаты двух команд вынудили полицию вмешаться в потасовку рядом со стадионом.
EXPRESS (АНГЛИЯ):
МАТЧ БЫЛ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
Файер вылетел на поле с гостевой трибуны и приземлился в центральном круге в считанных футах от арбитра и нескольких футболистов. Это произошло прямо по ходу матча.
Таким образом, игра оказалась под угрозой срыва — инцидент выглядел попыткой атаковать судью.
Также накануне матча «Марибора» со «Спартаком» в сети распространялись видео с дракой ультрас двух команд, в которую вмешалась полиция.
У русских фанатов большая история беспорядков. Они участвовали в драках с англичанами во Франции во время Euro-2016.
LIVERPOOL ECHO (АНГЛИЯ):
УЕФА ОБЯЗАН РАССЛЕДОВАТЬ ПОВЕДЕНИЕ ФАНАТОВ
УЕФА обязан провести расследование поведения фанатов соперника «Ливерпуля» по Лиге чемпионов. Во время матча «Спартака» с «Марибором» с гостевого сектора на поле вылетела петарда. Она была нацелена в немецкого арбитра Дениза Айтекина. Он лишь чудом не пострадал.
С самого начала матча спартаковские фанаты жгли файеры, а еще до начала игры ультрас «Марибора» поучаствовали в нескольких отвратительных сценах перед стадионом.
CORRIERE DELLO SPORT (ИТАЛИЯ):
РУССКИЕ ФАНАТЫ СТАЛИ ГЛАВНЫМИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ГЕРОЯМИ ВЕЧЕРА
Ужас и безумие в Словении. Главными отрицательными героями вечера стали русские тиффози «Спартака». Во время матча их команды с «Марибором» они запустили ракету в направлении арбитра из Германии Дениза Айтекина. Файер пролетел через полполя и лишь по счастливому стечению обстоятельств никого не задел.
EKSTRABLADET (ДАНИЯ):
В ШЕСТИДЕСЯТЫХ МЫ УЖЕ БОЯЛИСЬ РАКЕТ ИЗ РОССИИ
Российские болельщики обстреляли петардами арбитра. В 60-х годах мы уже боялись ядерных ракет из России, но в 2017-м это звучит совершенно
SIOL.NET (СЛОВЕНИЯ):
РУССКИХ ТРЯСЛО ТАК, ЧТО ЧУТЬ ТРУСЫ НЕ СЛЕТАЛИ
На 16-й минуте российские болельщики зажгли несколько файеров и стадион окутался дымом. Но этим не ограничилось. Одна из ракет пролетела больше половины поля и едва не попала в судью Дениза Айтекина. Арбитр даже остановил матч на несколько минут…
В концовке «Марибор» увеличил давление на ворота «Спартака» до максимума. Наконец после передачи Крамарича Бохар обыграл защитника и неотразимо пробил правой.
«Дай, дай, дай, дай гол!» — кричали с трибун и «Марибор» едва не добился победы — после очередного удара Бохара мяч прошел рядом со штангой. «Спартак» чудом спас ничью. Словенцы показали, что являются крепким орешком для любого соперника. За ничью «Марибор» получил полмиллиона евро, а ведь мог бы заработать и больше. Это подтверждает и статистика. По ударам в сторону ворот — 13:11 в пользу хозяев, по ударам в створ — 6:4, по угловым — 7:1!
|13.09.2017 21:45
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|27
|Удары (всего)
|19
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
|Боковой судья
|Гвидо Клефе (Германия)
|Боковой судья
|Беньямин Бранд (Германия)
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