«Астану» сравнили с Золушкой и назвали «другом» «Вильярреала»
Испанская Marca в превью сегодняшнего поединка группового этапа Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Астаной» уделила внимание казахстанскому чемпиону, сообщает Sports.kz.
Вот что написали о нашей команде коллеги из Испании:
«…"Желтые» начинают сегодня групповой этап матчем против слабой «Астаны». На бумаге казахская команда — Золушка нашей группы. Команда Станимира Стоилова является лидером чемпионата Казахстана и попала в нашу компанию после вылета из
Матч «Вильярреал» — «Астана» начнется в 23:00. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом испанцев: победа «Вильярреала» — 1.24, ничья — 6.7, победа «Астаны» — 16.
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