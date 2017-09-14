«Астану» сравнили с Золушкой и назвали «другом» «Вильярреала»

Вот что написали о нашей команде коллеги из Испании:

«…"Желтые» начинают сегодня групповой этап матчем против слабой «Астаны». На бумаге казахская команда — Золушка нашей группы. Команда Станимира Стоилова является лидером чемпионата Казахстана и попала в нашу компанию после вылета из плей-офф Лиги Чемпионов от «Селтика». Это команда, которая привыкла сильно обжигаться в своих европейских приключениях. Основанная в 2009 году, «Астана» достигла группового этапа Лиги Чемпионов в сезоне-2015/2016. Там она встретилась с «Атлетико». В 2014-м мерялась силами с «Вильярреалом» на предыдущем этапе Лиги Европы. В двух матчах наши сегодняшние гости получили тогда в свои ворота семь «сухих» мячей. Они прогрессировали с тех пор, но все равно остаются нашими друзьями. Перед своими поклонниками «Вильярреал» обязан набирать три первых еврокубковых очка. Тем более, что «Астана» понесла две потери среди игроков стартового состава — прибыла без нападающего Кабананги и полузащитника Кляйнхайслера…«



Матч «Вильярреал» — «Астана» начнется в 23:00. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом испанцев: победа «Вильярреала» — 1.24, ничья — 6.7, победа «Астаны» — 16.