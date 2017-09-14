Рамос забивает через себя. Это надо видеть

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Группа E

Ливерпуль — Севилья — 2:2 (Роберту Фирмину, 21. Салах, 37 — Бен Йеддер, 5. Корреа, 72). Нереализованный пенальти: Роберту Фирмину, 42 (штанга).

«ЭНФИЛД» СТАВИТ НА КРАСНОЕ

Встреча англичан и испанцев началась неожиданно — Бен Йеддер уже на 5-й минуте вывел гостей вперед.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Liverpool trail early on. Ben Yedder with the goal. <a href="https://t.co/XZem44shTA">pic.twitter.com/XZem44shTA</a></p>— Transfer Man (@_transferman) <a href="https://twitter.com/_transferman/status/908041680263303169">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ответ хозяев последовал быстро — Роберту Фирмину присоединился к славной компании из Оуэна, Литманена, Сиссе, Морьентеса и Балотелли — другими словами, стал шестым игроком, отличавшимся за «красных» в дебютном матче Лиги чемпионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Firmino's goal and the inevitable celebration ? <a href="https://t.co/W3OAV1E7FI">pic.twitter.com/W3OAV1E7FI</a></p>— Dan (@Jondanagan) <a href="https://twitter.com/Jondanagan/status/908047681192329216">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Ливерпуль» продолжил давить, Салах вывел хозяев вперед, а следом и Фирмину мог сделать дубль, но не реализовал пенальти. Привет штанге.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Incredible penalty miss by Firmino!! <a href="https://t.co/mknwhhz0oV">pic.twitter.com/mknwhhz0oV</a></p>— ErenJagger (@ErenJagger3) <a href="https://twitter.com/ErenJagger3/status/908049798082826240">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После этого на «Энфилде» началась красная круговерть — за неспортивное поведение был удален главный тренер гостей Эдуардо Бериццо, а в конце игры за разговоры был изгнан с поля защитник хозяев Джо Гомес. «Ливерпуль» примерно в семь раз чаще бил по воротам и в три раза — попадал в створ, но «Севилья», тем не менее, сумела отыграться: Муриэль и Корреа сочинили на пару ответный мяч.

Группа F

Фейеноорд — Манчестер Сити — 0:4 (Стоунс, 2, 63. Агуэро, 10. Габриэл Жезус, 25).

Шахтер — Наполи — 2:1 (Тайсон, 15. Феррейра, 58 — Милик, 72, с пенальти).

СТОУНС — ГОЛОВА!

В последних шести выездных матчах в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» не сумел одержать ни одной победы (3 ничьи, 3 поражения) и пропустил в них 14 мячей. Игра против чемпиона Голландии должна была положить конец этой неудачной серии — и «Ман Сити» не разочаровал своих болельщиков.

Поражение со счетом 0:4 стало самым крупным в еврокубковой истории голландского клуба, а Джон Стоунс оказался первым защитником за все время существования английской команды, которому удалось отличиться дважды в матче Лиги чемпионов. Вот его первый гол…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">⚽️ Stones Goal | Feyenoord vs Manchester City <a href="https://t.co/5660nr56gR">pic.twitter.com/5660nr56gR</a></p>— ENIGMA Stadium (@E1_NATIONAL) <a href="https://twitter.com/E1_NATIONAL/status/908090015871254529">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

…а вот второй.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">4th goal stones <a href="https://t.co/brsaKsswSp">pic.twitter.com/brsaKsswSp</a></p>—  Clement Boaten  (@C_Boaten) <a href="https://twitter.com/C_Boaten/status/908060170189713408">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ШАХТЕР» НАЧИНАЕТ С ПОБЕДЫ

12-й старт в самом престижном европейском клубном турнире не вышел у «горняков» комом. «Шахтер» уверенно сыграл в защите и точечно — в нападении: дважды забил, отошел в оборону, позволил итальянцам отыграть один мяч с пенальти, но больше — ни-ни.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? THIS TEAM! ⚒ THIS VICTORY! ? BRAVO, GUYS! ?<br> <a href="https://twitter.com/hashtag/ShakhtarNapoli?src=hash">#ShakhtarNapoli</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> <a href="https://t.co/R61xEiQzqw">https://t.co/R61xEiQzqw</a> <a href="https://t.co/W3YiJz47fY">pic.twitter.com/W3YiJz47fY</a></p>— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) <a href="https://twitter.com/FCShakhtar_eng/status/908078204224724992">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Наполи» проиграл четвертую из последних семи игр в Лиге чемпионов. Грубость, на которую во второй половине игры перешли гости, не привела к желаемому результату. «Шахтер» и «Ман Сити» — в лидерах группы после первого тура.

Группа G

Порту — Бешикташ — 1:3 (Д. Тошич, 21, в свои ворота — Талиска, 13. Дженк, 28. Бабел, 86).

Лейпциг — Монако — 1:1 (Форсберг, 33 — Тилеманс, 34).

СУПЕРГОЛ «БЕШИКТАША»

Несмотря на счет, на «Драгау» забивала только турецкая команда. К мячам Талиски, Дженка Тосуна и Бабела добавился автогол Тошича (не армейского) — португальцы не смогли найти аргументов против грозного «Бешикташа». Великолепный матч провел бывший защитник «Реала» Пепе — во многом благодаря ему оборона гостей не позволила атаке хозяев развернуться как следует. Хотя смаковать будут шедевральный гол Тосуна.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Goal of the week ?<a href="https://twitter.com/ChampionsLeague">@ChampionsLeague</a> <a href="https://twitter.com/FCPorto">@FCPorto</a> <a href="https://twitter.com/Besiktas">@Besiktas</a> <br> <a href="https://t.co/s837AsOeBy">pic.twitter.com/s837AsOeBy</a></p>— M ε я T ᴮᴶᴷ (@Mert_RNSL) <a href="https://twitter.com/Mert_RNSL/status/908093301512982530">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Касильяс сравнялся с Гиггзом — у обоих теперь по 19 стартов в Лиге чемпионов. К сожалению, шаг в вечность испанского вратаря не был отпразднован должным образом.

«МОНАКО» ДАЖЕ БЕЗ ЗВЕЗД НАБИРАЕТ ОЧКИ В ЛЕЙПЦИГЕ

Новичок турнира и самая одиозная команда Германии приняла в дебютном матче французского чемпиона, обескровленного летним трансферным окном, в которое выпорхнули главные звезды монегасков. Соперники обменялись быстрыми голами — на гол Эмиля Форсберга моментально ответил новичок французов, бельгийский талант Юри Тилеманс, и на этом результативные действия закончились.

Главное — в Лейпциге теперь тоже побывала Лига чемпионов. Посмотрите, какой перфоманс подготовили местные фанаты!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Finally experienced the <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> anthem live ? RB Leipzig begin life in the <a href="https://twitter.com/hashtag/ChampionsLeague?src=hash">#ChampionsLeague</a>- 1-1 v Monaco, not bad <a href="https://twitter.com/hashtag/RBLASM?src=hash">#RBLASM</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DieRotenBullen?src=hash">#DieRotenBullen</a> <a href="https://t.co/rnW0CIAidf">pic.twitter.com/rnW0CIAidf</a></p>— David Zdrilic (@Zdrila) <a href="https://twitter.com/Zdrila/status/908080539885858816">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Группа H

Реал — АПОЭЛ — 3:0 (Криштиану Роналду, 12, 51, с пенальти. Серхио Рамос, 61).

Тоттенхэм — Боруссия Д — 3:1 (Сон Хын Мин, 4. Кейн, 15, 60 — Ярмоленко, 11). Удаление: Фертонген (Т), 90+2.

«БИСИКЛЕТА» РАМОСА

Дежурная победа чемпионов Испании, отправившихся в путь за третьим подряд «ушастым» кубком — дубль Роналду, на счету которого уже 107 мячей в Лиге чемпионов, и красивый гол Рамоса «ножницами».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sergio Ramos' Goal against Apoel is Real Madrid's first bicycle kick goal in the Champions League since Benzema vs Ajax in 2012. <a href="https://twitter.com/hashtag/HalaMadrid?src=hash">#HalaMadrid</a> <a href="https://t.co/TztqEovcID">pic.twitter.com/TztqEovcID</a></p>— Team Ramos (@TheKingSR4) <a href="https://twitter.com/TheKingSR4/status/908087997253464064">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Рамос — самый забивающий защитник среди всех игроков чемпионата Испании. Разве для кого-то это новость?

«БОРУССИЮ» ПРИШПОРИЛИ НА «УЭМБЛИ»

Уверенная победа «шпор» благодаря дублю Кейна — из пяти мячей, забитых «Тоттенхэмом» в сентябре, англичанин принял участие в четырех — на его счету три гола и одна передача. Августовская «засуха» нападающего в прошлом. «Боруссии» без Дембеле не хватило идей в атаке, да и защита гостей сыграла не лучшим образом. Неужели «Тоттенхэм» снял проклятие «Уэмбли»?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Cristiano Ronaldo in 2017:<br>⚪️ Games: 30<br>⚽️ Goals: 29<br><br>Harry Kane in 2017:<br>⚪️ Games: 27<br>⚽️ Goals: 29<br><br>Goal-Scoring Machine ??? <a href="https://t.co/U8ykTvBNMq">pic.twitter.com/U8ykTvBNMq</a></p>— SPORF (@Sporf) <a href="https://twitter.com/Sporf/status/908074953735589888">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>