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14 сентября 2017, 8:50 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Рамос забивает через себя. Это надо видеть

В среду в Лиге чемпионов был насыщенный событиями игровой день.

В среду в Лиге чемпионов был насыщенный событиями игровой день. Увеличить
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Группа E
Ливерпуль — Севилья — 2:2 (Роберту Фирмину, 21. Салах, 37 — Бен Йеддер, 5. Корреа, 72). Нереализованный пенальти: Роберту Фирмину, 42 (штанга).

«ЭНФИЛД» СТАВИТ НА КРАСНОЕ

Встреча англичан и испанцев началась неожиданно — Бен Йеддер уже на 5-й минуте вывел гостей вперед.

Ответ хозяев последовал быстро — Роберту Фирмину присоединился к славной компании из Оуэна, Литманена, Сиссе, Морьентеса и Балотелли — другими словами, стал шестым игроком, отличавшимся за «красных» в дебютном матче Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» продолжил давить, Салах вывел хозяев вперед, а следом и Фирмину мог сделать дубль, но не реализовал пенальти. Привет штанге.

После этого на «Энфилде» началась красная круговерть — за неспортивное поведение был удален главный тренер гостей Эдуардо Бериццо, а в конце игры за разговоры был изгнан с поля защитник хозяев Джо Гомес. «Ливерпуль» примерно в семь раз чаще бил по воротам и в три раза — попадал в створ, но «Севилья», тем не менее, сумела отыграться: Муриэль и Корреа сочинили на пару ответный мяч.

Группа F
Фейеноорд — Манчестер Сити — 0:4 (Стоунс, 2, 63. Агуэро, 10. Габриэл Жезус, 25).
Шахтер — Наполи — 2:1 (Тайсон, 15. Феррейра, 58 — Милик, 72, с пенальти).

СТОУНС — ГОЛОВА!

В последних шести выездных матчах в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» не сумел одержать ни одной победы (3 ничьи, 3 поражения) и пропустил в них 14 мячей. Игра против чемпиона Голландии должна была положить конец этой неудачной серии — и «Ман Сити» не разочаровал своих болельщиков.

Поражение со счетом 0:4 стало самым крупным в еврокубковой истории голландского клуба, а Джон Стоунс оказался первым защитником за все время существования английской команды, которому удалось отличиться дважды в матче Лиги чемпионов. Вот его первый гол…

…а вот второй.

«ШАХТЕР» НАЧИНАЕТ С ПОБЕДЫ

12-й старт в самом престижном европейском клубном турнире не вышел у «горняков» комом. «Шахтер» уверенно сыграл в защите и точечно — в нападении: дважды забил, отошел в оборону, позволил итальянцам отыграть один мяч с пенальти, но больше — ни-ни.

«Наполи» проиграл четвертую из последних семи игр в Лиге чемпионов. Грубость, на которую во второй половине игры перешли гости, не привела к желаемому результату. «Шахтер» и «Ман Сити» — в лидерах группы после первого тура.

Группа G
Порту — Бешикташ — 1:3 (Д. Тошич, 21, в свои ворота — Талиска, 13. Дженк, 28. Бабел, 86).
Лейпциг — Монако — 1:1 (Форсберг, 33 — Тилеманс, 34).

СУПЕРГОЛ «БЕШИКТАША»

Несмотря на счет, на «Драгау» забивала только турецкая команда. К мячам Талиски, Дженка Тосуна и Бабела добавился автогол Тошича (не армейского) — португальцы не смогли найти аргументов против грозного «Бешикташа». Великолепный матч провел бывший защитник «Реала» Пепе — во многом благодаря ему оборона гостей не позволила атаке хозяев развернуться как следует. Хотя смаковать будут шедевральный гол Тосуна.

Касильяс сравнялся с Гиггзом — у обоих теперь по 19 стартов в Лиге чемпионов. К сожалению, шаг в вечность испанского вратаря не был отпразднован должным образом.

«МОНАКО» ДАЖЕ БЕЗ ЗВЕЗД НАБИРАЕТ ОЧКИ В ЛЕЙПЦИГЕ

Новичок турнира и самая одиозная команда Германии приняла в дебютном матче французского чемпиона, обескровленного летним трансферным окном, в которое выпорхнули главные звезды монегасков. Соперники обменялись быстрыми голами — на гол Эмиля Форсберга моментально ответил новичок французов, бельгийский талант Юри Тилеманс, и на этом результативные действия закончились.

Главное — в Лейпциге теперь тоже побывала Лига чемпионов. Посмотрите, какой перфоманс подготовили местные фанаты!

Группа H
Реал — АПОЭЛ — 3:0 (Криштиану Роналду, 12, 51, с пенальти. Серхио Рамос, 61).
Тоттенхэм — Боруссия Д — 3:1 (Сон Хын Мин, 4. Кейн, 15, 60 — Ярмоленко, 11). Удаление: Фертонген (Т), 90+2.

«БИСИКЛЕТА» РАМОСА

Дежурная победа чемпионов Испании, отправившихся в путь за третьим подряд «ушастым» кубком — дубль Роналду, на счету которого уже 107 мячей в Лиге чемпионов, и красивый гол Рамоса «ножницами».

Рамос — самый забивающий защитник среди всех игроков чемпионата Испании. Разве для кого-то это новость?

«БОРУССИЮ» ПРИШПОРИЛИ НА «УЭМБЛИ»

Уверенная победа «шпор» благодаря дублю Кейна — из пяти мячей, забитых «Тоттенхэмом» в сентябре, англичанин принял участие в четырех — на его счету три гола и одна передача. Августовская «засуха» нападающего в прошлом. «Боруссии» без Дембеле не хватило идей в атаке, да и защита гостей сыграла не лучшим образом. Неужели «Тоттенхэм» снял проклятие «Уэмбли»?

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