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14 сентября 2017, 8:24 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Установлен рекорд результативности в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов

Сезон-2017/18 в основном турнире Лиги чемпионов начался с рекорда: в 16 матчах первого тура группового этапа было забито в общей сложности 54 гола.

Сезон-2017/18 в основном турнире Лиги чемпионов начался с рекорда: в 16 матчах первого тура группового этапа было забито в общей сложности 54 гола. Увеличить
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Во вторник команды забили 28 мячей, больше всего — на счету «ПСЖ» (5:0 на выезде против «Селтика») и «Челси» (6:0 дома против «Карабаха»).

Гол Дамьяна Бохара в среду в матче «Марибора» против «Спартака» (1:1) стал 53-м в первом туре, и это уже было повторением рекорда сезона-2013/14. Несколько мгновений спустя форвард «Бешикташа» Райан Бабель поразил ворота «Порту» (3:1).

В учёт брались только сезоны, когда Лига чемпионов проводилась в нынешнем формате. В первом туре ЛЧ-2000/01 было зафиксировано аж 63 гола, но тогда формат турнира подразумевал ещё и второй групповой этап.
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