Погба не сыграет в матче «МЮ» с ЦСКА в Москве
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, получивший травму подколенного сухожилия в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0), выбыл из строя минимум на месяц, сообщает BBC.
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Восстановление 24-летнего футболиста может затянуться на шесть недель.
Это означает, что Погба в числе прочих игр пропустит гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА, запланированный на 27 сентября.
Кроме того, Погба не сможет помочь сборной Франции в заключительных матчах квалификации ЧМ-2018. Французам 7 октября предстоит сыграть в Болгарии, а 10-го подопечных Дидье Дешама ожидает домашняя игра против сборной Беларуси.
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