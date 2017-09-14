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14 сентября 2017, 8:18 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Погба не сыграет в матче «МЮ» с ЦСКА в Москве

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, получивший травму подколенного сухожилия в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0), выбыл из строя минимум на месяц, сообщает BBC.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль <span class=error>Погба</span> получивший травму подколенного сухожилия в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Базелем (3:0) выбыл из строя минимум на месяц сообщает BBC. Увеличить
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Восстановление 24-летнего футболиста может затянуться на шесть недель.

Это означает, что Погба в числе прочих игр пропустит гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА, запланированный на 27 сентября.

Кроме того, Погба не сможет помочь сборной Франции в заключительных матчах квалификации ЧМ-2018. Французам 7 октября предстоит сыграть в Болгарии, а 10-го подопечных Дидье Дешама ожидает домашняя игра против сборной Беларуси.

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