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33-летний хавбек красно-белых в этом поединке забил гол и имел возможность отличиться ещё раз, но пробил чуть выше ворот. При этом игрок сборной России появился на поле на 29-й минуте, заменив травмированного Дениса Глушакова, и ему пришлось выполнять немного непривычные функции.



Встреча между «Марибором» и «Спартаком» проходила в Словении и завершилась со счётом 1:1.