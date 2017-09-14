Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30998609/
14 сентября 2017, 1:54 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Самедов признан лучшим игроком матча «Марибор» — «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признан УЕФА лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».

Полузащитник Спартака Александр <span class=error>Самедов</span> признан <span class=error>УЕФА</span> лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с <span class=error>Марибором</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

33-летний хавбек красно-белых в этом поединке забил гол и имел возможность отличиться ещё раз, но пробил чуть выше ворот. При этом игрок сборной России появился на поле на 29-й минуте, заменив травмированного Дениса Глушакова, и ему пришлось выполнять немного непривычные функции.

Встреча между «Марибором» и «Спартаком» проходила в Словении и завершилась со счётом 1:1.

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марибор
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Комбаров: Шансы «Спартака» на выход из группы Лиги чемпионов не изменились

Комбаров: Шансы «Спартака» на выход из группы Лиги чемпионов не изменились

МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» по-прежнему претендует на выход из группы в Лиге чемпионов, несмотря на ничейный результат в матче первого тура со словенским «Марибором». Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп