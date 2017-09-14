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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30998549/
14 сентября 2017, 1:34 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Комбаров: Шансы «Спартака» на выход из группы Лиги чемпионов не изменились

МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» по-прежнему претендует на выход из группы в Лиге чемпионов, несмотря на ничейный результат в матче первого тура со словенским «Марибором». Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

В среду «Спартак» в Словении сыграл вничью с «Марибором» со счетом 1:1, пропустив на 85-й минуте встречи.

«Настроение у нас не очень хорошее, жалко, что упустили победу, все ребята расстроены. Я бы не сказал, что у “Марибора” было много моментов в первом тайме, мы играли нервно, нужно было какое-то время, чтобы вкатиться в игру. Когда привыкли, многое стало получаться, взяли ход матча под свой контроль, но, к сожалению, не смогли победить», — сказал Комбаров.

«В последние десять минут игры мы “сели” слишком глубоко к своим воротам, хотели сыграть на сохранение счета, где-то подустали, в итоге не смогли добиться победы. Не думаю, что после этого матча наши шансы на выход из группы как-то сильно изменились. “Ливерпуль” и “Севилья” тоже сыграли вничью, так что шансы равны у всех», — отметил он.

Следующим соперником «Спартака» в Лиге чемпионов станет «Ливерпуль», встреча пройдет в Москве 26 сентября.

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Самедов: Игроки «Спартака» разочарованы результатом матча с «Марибором»

Самедов: Игроки «Спартака» разочарованы результатом матча с «Марибором»

МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» разочарованы ничейным результатом встречи Лиги чемпионов против словенского «Марибора». Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.
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