Комбаров: Шансы «Спартака» на выход из группы Лиги чемпионов не изменились

В среду «Спартак» в Словении сыграл вничью с «Марибором» со счетом 1:1, пропустив на 85-й минуте встречи.

«Настроение у нас не очень хорошее, жалко, что упустили победу, все ребята расстроены. Я бы не сказал, что у “Марибора” было много моментов в первом тайме, мы играли нервно, нужно было какое-то время, чтобы вкатиться в игру. Когда привыкли, многое стало получаться, взяли ход матча под свой контроль, но, к сожалению, не смогли победить», — сказал Комбаров.

«В последние десять минут игры мы “сели” слишком глубоко к своим воротам, хотели сыграть на сохранение счета, где-то подустали, в итоге не смогли добиться победы. Не думаю, что после этого матча наши шансы на выход из группы как-то сильно изменились. “Ливерпуль” и “Севилья” тоже сыграли вничью, так что шансы равны у всех», — отметил он.

Следующим соперником «Спартака» в Лиге чемпионов станет «Ливерпуль», встреча пройдет в Москве 26 сентября.