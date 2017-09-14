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«СПАРТАК»

РЕБРОВ — 6,5. Поначалу нервничал. В частности отбил перед собой не самый сложный удар, но обошлось. Затем действовал уверенно. Перевел мяч над перекладиной, ловил, все что должен был, а когда словенцы пробили в штангу, на его стороне была удача — и это тоже заслуга вратаря, не зря он целует каркас ворот. Однако в итоге все-таки пропустил, хотя в голе не виноват.

ЕЩЕНКО — 5,0. Вначале имел шанс выдать голевой прострел, но отдал мяч сопернику. Затем уже сам мог забить, но из убойной позиции пальнул выше. Во втором тайме вывел Самедова один на один. При этом в обороне в первом тайме много раз ошибался, обрезал, проваливался на фланге. Все-таки дебют в Лиге чемпионов в 33 года — это серьезный стресс. Во втором тайме Ещенко успокоился, но именно он позволил себя обыграть, когда «Марибор» сравнял счет.

БОККЕТТИ — 6,0. Чаще всех выносил мяч из своей штрафной. Выступил в роли эмоционального лидера, постоянно подбадривая волнующихся партнеров. Логично, ведь из тройки центральных защитников только итальянец имел опыт игры в Лиге чемпионов.

КУТЕПОВ — 5,5. Сразу после гола Самедова заблокировал опасный удар, при этом в целом реже партнеров вступал в борьбу.

ДЖИКИЯ — 5,5. Почти всегда выигрывал верховую борьбу. Получил желтую, но виновником этого стоит признать Ещенко.

КОМБАРОВ — 5,5. Не всегда успевал накрывать выпады хозяев. Классно вырезал на Промеса. Упустил момент в первом тайме. Много подключался, но в целом бесполезно. При этом довольно часто позволял себя обыгрывать.

ПАШАЛИЧ — 5,5. В игре хорвата чувствовалась солидность, однако результата это не принесло. На выходе получалось, что уверенность чаще приводит к примитивности. Инициативу на себя почти не брал.

ФЕРНАНДУ — 5,5. Поначалу много ошибался, потом исправился, однако смазал все впечатление упущенным супермоментом при счете 1:0, когда оказался на позиции центрального нападающего.

ГЛУШАКОВ — 5,5. Сложно оценить действия капитана, потому как пока он был в игре, команды по большому счету только присматривались друг к другу. Покинул поле из-за травмы, не успев ни начудить, ни пофеерить.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 6,0. Бил в основном мимо, зато здорово помогал обороне, с самого начала регулярно выигрывая верховую борьбу после многочисленных подач словенцев в штрафную. А еще создавал моменты партнерам в атаке. Один только потенциально голевой пас на Фернанду чего стоит.

ПРОМЕС — 5,0. Был незаметен и не смел, а ведь именно от голландца ждали шоу. С ролью лидера откровенно не справился.

САМЕДОВ — 6,5. Сначала не забил из шикарной позиции после паса Ещенко, зато первым успел на добивание после отраженного Хандановичем удара Фернанду. С учетом того, что действовал на непривычной позиции ближе к центру поля, провел вполне успешный матч.

ПОПОВ — б/о.

МЕЛЬГАРЕХО — б/о.

«МАРИБОР»

ХАНДАНОВИЧ — 6,0. Ляпов избежал. Впрочем «Спартак» нанес всего четыре удара в створ. Два из них — в голевой атаке. Должен благодарить судьбу, что гости так часто били мимо.

МИЛЕЦ — 5,5. Опасно пробил в самом начале, когда Ребров отбил перед собой. Справлялся с частыми нападками Комбарова, не позволив тому выполнить хотя бы одну по-настоящему опасную подачу.

ШУЛЕР — 4,5. Постоянно был в центре внимания, допустив несколько грубых ошибок. На его счастье, суетливые спартаковцы ими по сути не пользовались.

РАЙЧЕВИЧ — 6,0. Сыграл заметно надежнее, чем партнер по центру обороны.

ВИЛЕР — 5,0. Часто упускал в первом тайме Ещенко, при этом мог забить, пробив в сантиметрах от штанги.

КАБА — 5,5. Пытался дирижировать атаками команды, но большое количество его передач до адресатов не доходило.

ВРХОВЕЦ — 5,0. Главный виновник гола Самедова: не смог вынести мяч, находясь на линии штрафной, после чего позволил пробить Фернанду.

БАЙДЕ — 4,5. Из всей атакующей линии «Марибора» проявил себя хуже всех. По делу был заменен.

АХМЕДИ — 6,0. Мощно бил издали, легко обыграв Адриану, постоянно нагнетал давление через центр, опасно исполнял «стандарты».

БОХАР — 6,5. Стал героем вечера для местной публики. Причем заслуженно: прежде чем забить, чаще всех угрожал воротам Реброва, в том числе пробил в штангу. А в самой концовке мог принести желто-фиолетовым победу, но из выгодной позиции промахнулся.

ТАВАРЕС — 5,5. Возрастному капитану «Марибора» явно не хватало подвижности. На острие по большому счету не оказывался.

МЕШАНОВИЧ — 5,5. За отведенные ему 20 минут много боролся, и в том числе благодаря его прыти «Марибор» стал чаще выигрывать «воздух» в чужой штрафной.

КРАМАРИЧ — 6,0. Выйдя на замену вместо Байде, смотрелся на правом фланге атаки словенцев куда ярче, вынуждая Комбарова ошибаться. В итоге стал автором голевой передачи.

ПИХЛЕР — 5,5. Человек с биатлонной фамилией пристреливался, но за 10 минут поразить цель не успел.