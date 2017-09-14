Стартует групповой раунд футбольной Лиги Европы

Хотя для большинства команд выход в групповой турнир Лиги Европы является неплохим результатом, некоторые клубы считают это неудачей, учитывая, что они привыкли играть в Лиге чемпионов. Так, лондонский «Арсенал» с 2001 года неизменно выходил в основную стадию главного еврокубка, однако неудачное выступление команды Арсена Венгера в прошлом сезоне премьер-лиги (пятое место) оставило «Арсенал» за бортом Лиги чемпионов — впервые за 18 лет.

В нынешней Лиге Европы «Арсенал» имеет самый высокий коэффициент среди всех участников, а начинают турнир «канониры» домашним матчем группы Н с немецким «Кельном». Встреча начнется в 22:05 мск, в другом матче группы сербская «Црвена Звезда», которая оставила без групповой стадии «Краснодар», сыграет с белорусским БАТЭ.

В другой ситуации находится попавший в группу D «Милан» — семикратный обладатель Кубка чемпионов. Миланский клуб прошедшим летом полностью перешел во владение китайских инвесторов и серьезно усилил состав, а одним из новичков стал бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. В последние годы под управлением Сильвио Берлускони «Милан» отошел на второй план в итальянском футболе, однако под руководством Винченцо Монтеллы сумел пробиться в Лигу Европы, где будет одним из фаворитов, а начинают миланцы выступление в гостях с австрийской «Аустрией».

В группе D также сыграют хорватская «Риека» и греческий АЕК.

По традиции матчи групповой стадии разбиты на два временных потока. В летнее время они начинаются в 20:00 и 22:05 мск. В четверг первыми на поле выйдут команды из групп A-F. В группе А сыграют испанский «Вильярреал» и казахстанская «Астана», а также чешская «Славия» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Испанский клуб, регулярно занимающий высокие места в национальном чемпионате, здесь видится фаворитом.

Албанцы в Киеве

В группе В выступает киевское «Динамо», которое начинает турнир матчем против албанского «Скендербеу». Жеребьевка определила в эту же группу швейцарский «Янг Бойз», который победил киевлян в квалификации Лиги чемпионов, где затем сам уступил московскому ЦСКА. Клуб из Берна в четверг примет сербский «Партизан».

В группе С сыграют новичок еврокубков немецкий «Хоффенхайм», который едва не пробился в Лигу чемпионов, и португальская «Брага». В другом матче встретятся турецкий «Истанбул Башакшехир» и болгарский «Лудогорец».

Центральной в группе Е станет встреча между итальянской «Аталантой» и английским «Эвертоном», которую обслужит судейская бригада из России во главе с Владиславом Безбородовым. «Аталанта» неожиданно заняла в прошлом чемпионате Италии четвертое место, а домашние матчи Лиги Европы команда из Бергамо будет проводить в Реджо-Эмилии. В другом матче группы сыграют кипрский «Аполлон» из Лимасола и французский «Лион». Лионцев следует рассматривать как претендентов на победу в Лиге Европы, учитывая, что финал турнира пройдет на их домашнем стадионе.

Еще в восьми группах встречи пройдут в 22:05 мск. В группе G встречаются израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы и швейцарский «Лугано», а также румынский «Стяуа» и чешская «Виктория». Французский «Марсель» в рамках группы I сыграет с турецким «Коньяспором», соперником португальской «Витории» станет австрийский «Зальцбург».

«Заря» во Львове

В группе J «Заря», в прошлом сезоне впервые завоевавшая медали чемпионата Украины, во Львове примет шведский «Эстерсунд». Луганский клуб домашние матчи национального первенства проводит в Запорожье, однако для игр еврокубков выбрал «Львов-Арену», построенную к чемпионату Европы 2012 года. В другом матче группы сыграют фавориты — немецкая «Герта» и испанский «Атлетик» из Бильбао.

Наконец, в группе K подобрались равные по классу соперники. В стартовом туре сыграют бельгийский «Зюлте- Варегем» и французская «Ницца», а также «Витесс» из Нидерландов и итальянский «Лацио».

По две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.