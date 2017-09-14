Самедов: Игроки «Спартака» разочарованы результатом матча с «Марибором»

«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» со счетом 1:1 в стартовом матче группового этапа турнира. Самедов открыл счет во встрече, которая прошла в Словении.

«Есть разочарование, что не смогли выиграть. В концовке матча опять прижались к своим воротам и пропустили. Мне трудно сказать, почему так происходит уже не в первом матче. У нас были моменты, чтобы забить второй гол, мы хотели выиграть, но, повторюсь, не получилось», — сказал Самедов.

Самедов появился на поле на 29-й минуте, выйдя на замену травмированному Денису Глушакову. «Я бы не сказал, что мне было неудобно играть на позиции Глушакова, я часто смещался вправо и в целом чувствовал себя комфортно. Конечно, надо было брать в двух играх с “Марибором” шесть очков, но, увы, не получилось. Нужно работать над своими ошибками и двигаться дальше», — отметил он.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» 26 сентября в Москве сыграет с английским «Ливерпулем».