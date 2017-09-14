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14 сентября 2017, 1:18 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Самедов: Игроки «Спартака» разочарованы результатом матча с «Марибором»

МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» разочарованы ничейным результатом встречи Лиги чемпионов против словенского «Марибора». Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.

«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» со счетом 1:1 в стартовом матче группового этапа турнира. Самедов открыл счет во встрече, которая прошла в Словении.

«Есть разочарование, что не смогли выиграть. В концовке матча опять прижались к своим воротам и пропустили. Мне трудно сказать, почему так происходит уже не в первом матче. У нас были моменты, чтобы забить второй гол, мы хотели выиграть, но, повторюсь, не получилось», — сказал Самедов.

Самедов появился на поле на 29-й минуте, выйдя на замену травмированному Денису Глушакову. «Я бы не сказал, что мне было неудобно играть на позиции Глушакова, я часто смещался вправо и в целом чувствовал себя комфортно. Конечно, надо было брать в двух играх с “Марибором” шесть очков, но, увы, не получилось. Нужно работать над своими ошибками и двигаться дальше», — отметил он.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» 26 сентября в Москве сыграет с английским «Ливерпулем».

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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