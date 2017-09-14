Курс на еврокубки: «Зенит» и «Локомотив» стартуют на групповом этапе ЛЕ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Зенит» 14 сентября сыграет на выезде с македонским «Вардаром» в рамках 1-го тура, начало матча в 22:05 мск. «Локомотив» встретится в гостях с датским «Копенгагеном», начало — в 20:00 мск.

Вспоминая 2007-й год

«Локомотив» и «Копенгаген» уже встречались — на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2007/08. Тот матч сложился не в пользу железнодорожников, уступивших с минимальным счетом. Примечательно, что именно в той встрече на посту главного тренера датского клуба дебютировал Столе Сольбаккен, возглавляющий команду и сейчас, а в составе «Копенгагена» еще осталось несколько футболистов, которые поучаствовали в победе над «Локомотивом».

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа F, 14.09.2017, 20:00 -:- Копенгаген Локомотив М

«Локомотив» во всех остальных встречах с клубами из Дании, а их было еще пять, непременно одерживал победы, а «Копенгаген» проиграл лишь один матч из пяти против команд из России. Несмотря на то, что датчане уступили в квалификации Лиги чемпионов скромному «Карабаху», получившему уже на старте группового этапа оплеуху от «Челси» (0:6), вряд ли железнодорожникам стоит рассчитывать на то, что им удастся легко взять три очка в столице Дании.

«Мы с нетерпением ждем выступления в еврокубках, — заявил нападающий датского клуба Пиерос Сотириу. — Перед нами стоит цель выйти из группы, однако мы ожидаем серьезной борьбы на групповой стадии. Я не так много знаю о “Локомотиве”, но это одна из сильнейших команд России, поэтому игра будет сложной. Но мы верим в свои силы».

Соперниками пробившегося в турнир благодаря победе в Кубке России «Локомотива» по группе F также стали молдавский «Шериф» и чешский «Злин», так что квартет, как отметил президент клуба Илья Геркус, можно назвать достаточно ровным.

«Группа — ровная. Соперники — по силам. Надо просто играть на своем уровне и добиваться результата. Итоги жеребьевки — это не только спортивная составляющая. Болельщики смогут посетить интересные города, страны, узнать новое о культуре народов. Лига Европы совсем близко, и мы с надеждой смотрим в будущее», — цитирует Геркуса официальный сайт «Локомотива».

Проходная группа «Зенита»

«Зенит» завоевал путевку в групповой раунд Лиги Европы через квалификацию, а соперниками петербуржцев, кроме «Вардара», стали испанский «Реал Сосьедад» и норвежский «Русенборг». «Абсолютно проходная группа», — так охарактеризовал результаты жеребьевки президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа L, 14.09.2017, 22:05 -:- Вардар Зенит

«Хорошая группа досталась “Зениту”, она проходная абсолютно. “Реал Сосьедад” посильнее остальных соперников по квартету. С “Русенборгом” мы играли и раньше, норвежцы — ребята крепкие. В целом, считаю, что хорошая группа досталась “Зениту”. Что касается “Вардара”, то никакой недооценки и быть не может, у нас ее вообще не бывает. Мы всегда оцениваем соперника. Другое дело, что нам всем вместе надо еще работать и работать», — сказал Фурсенко агентству «Р-Спорт».

«Вардар», запомнившийся российским болельщикам по победе над московским ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов-2003/04, уже вошел в историю как первый македонский клуб, отобравшийся в основную стадию еврокубкового турнира.

Что касается «Зенита», то расслабляться команде Роберто Манчини точно не стоит: «сине-бело-голубые» проиграли три из последних четырех гостевых встреч в еврокубках, а вот «Вардар» дома выступает успешно, выиграв все три домашних матча на европейской арене в этом сезоне. К тому же в Македонию с «Зенитом» не полетели Леандро Паредес и Олег Шатов, также в заявке клуба на матч отсутствует голкипер Юрий Лодыгин.