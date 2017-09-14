«Примерно 85−86 минут «Ливерпуль» играл довольно круто. У нас были ответы на все, кроме голов. Мне нужно их снова увидеть. По ходу матча показалось, что это не очень хорошие голы. Мы знаем, что нужно прибавлять, но время для этого есть. Ничья — это не слишком хорошо, но игра мне понравилась.

Не стоит сильно расстраиваться, нужно принять результат. Хотя это не то, что мы хотели, и не то, что мы заслужили. У них было два момента, не более того. Что ж, такое бывает