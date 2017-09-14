Клопп: Ничья с «Севильей» — это не слишком хорошо, но игра мне понравилась
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от ничьей с «Севильей» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:2.
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«Примерно 85−86 минут «Ливерпуль» играл довольно круто. У нас были ответы на все, кроме голов. Мне нужно их снова увидеть. По ходу матча показалось, что это не очень хорошие голы. Мы знаем, что нужно прибавлять, но время для этого есть. Ничья — это не слишком хорошо, но игра мне понравилась.
Не стоит сильно расстраиваться, нужно принять результат. Хотя это не то, что мы хотели, и не то, что мы заслужили. У них было два момента, не более того. Что ж, такое бывает
МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» разочарованы ничейным результатом встречи Лиги чемпионов против словенского «Марибора». Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.