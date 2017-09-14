Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30998382/
14 сентября 2017, 1:07 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Клопп: Ничья с «Севильей» — это не слишком хорошо, но игра мне понравилась

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от ничьей с «Севильей» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:2.

Главный тренер Ливерпуля <span class=error>Юрген</span> <span class=error>Клопп</span> поделился впечатлениями от ничьей с Севильей в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Примерно 85−86 минут «Ливерпуль» играл довольно круто. У нас были ответы на все, кроме голов. Мне нужно их снова увидеть. По ходу матча показалось, что это не очень хорошие голы. Мы знаем, что нужно прибавлять, но время для этого есть. Ничья — это не слишком хорошо, но игра мне понравилась.

Не стоит сильно расстраиваться, нужно принять результат. Хотя это не то, что мы хотели, и не то, что мы заслужили. У них было два момента, не более того. Что ж, такое бывает

13.09.2017 21:45 Зрители 52332 Групповой турнир: Группа E Anfield Road
Ливерпуль 2:2 Севилья
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Юрген Клопп Эдуардо Бериссо
Голы
21′ Роберту Фирмину (Альберто Морено) 9
37′ Мохамед Салах 11
9 Виссам Бен Йеддер (С. Эскудеро) 5′
11 Карлос Хоакин Корреа (Л. Муриэль) 72′
Нереализованные пенальти
42′ Роберту Фирмину 9
Составы
Лорис Кариус 1
64′ 90+4′ Джо Гомес 12
39′ Альберто Морено 18
Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон (к) 14
Роберту Фирмину 9
76′ Эмре Джан 23
Филиппе Коутинью 10
89′ Мохамед Салах 11
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
83′ Садио Мане 19
Дэниэл Старридж 15
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо 35′
18 Серхио Эскудеро
4 Симон Кьер
21 Николас Пареха (к) 42′
10 Эвер Банега 38′
15 Стивен Н`Зонзи
11 Карлос Хоакин Корреа
14 Гвидо Писарро 45′
17 Пабло Сарабия
9 Виссам Бен Йеддер 69′
20 Луис Муриэль
16 Гонсалес Хесус Навас 83′
2 Себастьян Коршья
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 3
14 Фолы 9
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Самедов: Игроки «Спартака» разочарованы результатом матча с «Марибором»

Самедов: Игроки «Спартака» разочарованы результатом матча с «Марибором»

МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» разочарованы ничейным результатом встречи Лиги чемпионов против словенского «Марибора». Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп