«Зениту» нужен исполнитель, сочетающий качества Дзюбы и Кокорина»

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Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» начинают выступления в осенней части еврокубков. В первом туре группового этапа Лиги Европы, который пройдет в македонской столице Скопье, «Зенит» встретится с местным «Вардаром». Сине-бело-голубые масштабно обновили состав в летнее межсезонье, заключив контракты с десятком игроков на общую сумму более €70 млн. Также в клубе сменился и главный тренер, которым стал звездный итальянец Роберто Манчини.

Старт в национальном первенстве удался «Зениту» на славу — в семи первых играх команда одержала шесть побед и одну встречу завершила ничьей. Однако затем клуб из Северной столицы с огромным трудом прошел квалификацию Лиги Европы, лишь в дополнительное время «дожав» голландский «Утрехт» (0:1, 2:0). А в двух последних матчах чемпионата России подопечные Роберто Манчини сыграли нулевые ничьи с «Ростовом» и «Динамо».

— Последние результаты «Зенита» у меня никаких опасений не вызывают, — заявил «Известиям» чемпион СССР 1984 года в составе сине-бело-голубых Сергей Веденеев. — Даже если команда не выиграет у «Вардара», это не трагедия — футболисты и тренерский штаб сейчас находятся в поиске. Наверняка в Македонии питерцы выйдут на поле измененным составом, будет больше легионеров, поскольку в еврокубках нет на них лимита. Летом «Зенит» серьезно обновился, игроки пока не понимают друг друга, и постановка игры в этих условиях — длительный процесс.

По мнению эксперта, в матче с «Вардаром» «Зенит» сможет избежать проблем, с которыми клуб столкнулся в воскресной встрече с «Динамо».

— Это групповой турнир — его первые туры проходят без оглядки на оборону, — добавил собеседник «Известий». — Впереди еще пять матчей, и потери очков всегда есть шанс наверстать. Поэтому боязни сыграть вничью и проиграть нет. По крайней мере на групповых этапах никто результат во главу угла не ставит. Все стараются играть свободно — если не в атакующий, то хотя бы в нормальный футбол. В международных кубках никто не играет, как в России, — не обороняется всей командой. В собственной штрафной не стоит по десять футболистов, как было у «Динамо» в матче с «Зенитом». В этом плане Александру Кокорину, Далеру Кузяеву и Себастьяну Дриусси будет легче убегать в атаку.

После ничьей с «Ростовом» Роберто Манчини отметил, что, несмотря на масштабное усиление, «Зенит» еще не укомплектован до конца.

— Думаю, речь идет о нападении, где сейчас у «Зенита» есть Александр Кокорин и Артем Дзюба, — предположил Сергей Веденеев. — Кокорин — ярко выраженный игрок контратаки. Ему нужен простор за спинами защитников. А Дзюба — футболист «последнего удара», чаще всего головой. Ему нужны навесы, он может хорошо бороться при стандартных положениях. Но в остальном ему не хватает быстроты. Поэтому «Зениту» нужен исполнитель, сочетающий качества Дзюбы и Кокорина. Манчини необходима этакая смесь этих игроков. Таких футболистов сейчас нет в России и практически нет в мире. Мало сказать, что нужен игрок на усиление — его еще нужно найти. Надо понимать, что людей такого класса немного, и не каждый из них поедет в Россию. Нужно искать резервы во внутреннем чемпионате и в своей клубной вертикали — «Зените-2», молодежном составе и школе.

Московский «Локомотив» в четверг сыграет в Копенгагене с местным одноименным клубом. Датчане считаются главным конкурентом «железнодорожников» в группе. Сейчас команда Юрия Семина идет на втором месте в национальном первенстве, уступая «Зениту» всего одно очко.

— Датчане регулярно выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Поэтому понятно, что у «Копенгагена» больший еврокубковый опыт, чем у нынешнего состава «Локо», — отметил экс-голкипер «железнодорожников» Руслан Нигматуллин. — Но у красно-зеленых есть Юрий Палыч, которому не занимать опыта на международной арене. Да и состав у «Локомотива» всё же посильнее, чем у датской команды. Тем не менее москвичам точно будет нелегко.

В последнем туре чемпионата России «Локомотив» в Грозном сыграл вничью с местным «Ахматом» (1:1). Летом у «железнодорожников» были проблемы с нападением из-за тяжелой травмы своего основного форварда Ари. На замену ему у французского «Лилля» был арендован Эдер, в июне 2016 года в составе сборной Португалии забивший победный гол в ворота Франции в финальном матче чемпионата Европы.

— Конечно, хочется, чтобы «Локомотив» начал с победы и заложил крепкий фундамент для решения итоговой задачи — выхода из группы, — сказал Руслан Нигматуллин. — Но как бы ни стартовали подопечные Семина, важно быть стабильными на всем отрезке. Можно победить в первой игре, а потом растерять настрой, проиграть в оставшихся матчах и финишировать последними в своем квартете.

Матчи «Копенгаген» — «Локомотив» и «Вардар» — «Зенит» пройдут сегодня. Встреча в Дании начнется в 20:00 мск, игра в Македонии — в 22:05.