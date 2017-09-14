«Зениту» нужен исполнитель, сочетающий качества Дзюбы и Кокорина
Российские клубы стартуют в групповой стадии Лиги Европы.
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Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» начинают выступления в осенней части еврокубков. В первом туре группового этапа Лиги Европы, который пройдет в македонской столице Скопье, «Зенит» встретится с местным «Вардаром».
Старт в национальном первенстве удался «Зениту» на славу — в семи первых играх команда одержала шесть побед и одну встречу завершила ничьей. Однако затем клуб из Северной столицы с огромным трудом прошел квалификацию Лиги Европы, лишь в дополнительное время «дожав» голландский «Утрехт» (0:1, 2:0). А в двух последних матчах чемпионата России подопечные Роберто Манчини сыграли нулевые ничьи с «Ростовом» и «Динамо».
— Последние результаты «Зенита» у меня никаких опасений не вызывают, — заявил «Известиям» чемпион СССР 1984 года в составе
По мнению эксперта, в матче с «Вардаром» «Зенит» сможет избежать проблем, с которыми клуб столкнулся в воскресной встрече с «Динамо».
— Это групповой турнир — его первые туры проходят без оглядки на оборону, — добавил собеседник «Известий». — Впереди еще пять матчей, и потери очков всегда есть шанс наверстать. Поэтому боязни сыграть вничью и проиграть нет. По крайней мере на групповых этапах никто результат во главу угла не ставит. Все стараются играть свободно — если не в атакующий, то хотя бы в нормальный футбол. В международных кубках никто не играет, как в России, — не обороняется всей командой. В собственной штрафной не стоит по десять футболистов, как было у «Динамо» в матче с «Зенитом». В этом плане Александру Кокорину, Далеру Кузяеву и Себастьяну Дриусси будет легче убегать в атаку.
После ничьей с «Ростовом» Роберто Манчини отметил, что, несмотря на масштабное усиление, «Зенит» еще не укомплектован до конца.
— Думаю, речь идет о нападении, где сейчас у «Зенита» есть Александр Кокорин и Артем Дзюба, — предположил Сергей Веденеев. — Кокорин — ярко выраженный игрок контратаки. Ему нужен простор за спинами защитников. А Дзюба — футболист «последнего удара», чаще всего головой. Ему нужны навесы, он может хорошо бороться при стандартных положениях. Но в остальном ему не хватает быстроты. Поэтому «Зениту» нужен исполнитель, сочетающий качества Дзюбы и Кокорина. Манчини необходима этакая смесь этих игроков. Таких футболистов сейчас нет в России и практически нет в мире. Мало сказать, что нужен игрок на усиление — его еще нужно найти. Надо понимать, что людей такого класса немного, и не каждый из них поедет в Россию. Нужно искать резервы во внутреннем чемпионате и в своей клубной вертикали — «Зените-2», молодежном составе и школе.
Московский «Локомотив» в четверг сыграет в Копенгагене с местным одноименным клубом. Датчане считаются главным конкурентом «железнодорожников» в группе. Сейчас команда Юрия Семина идет на втором месте в национальном первенстве, уступая «Зениту» всего одно очко.
— Датчане регулярно выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Поэтому понятно, что у «Копенгагена» больший еврокубковый опыт, чем у нынешнего состава «Локо», — отметил
В последнем туре чемпионата России «Локомотив» в Грозном сыграл вничью с местным «Ахматом» (1:1). Летом у «железнодорожников» были проблемы с нападением
— Конечно, хочется, чтобы «Локомотив» начал с победы и заложил крепкий фундамент для решения итоговой задачи — выхода из группы, — сказал Руслан Нигматуллин. — Но как бы ни стартовали подопечные Семина, важно быть стабильными на всем отрезке. Можно победить в первой игре, а потом растерять настрой, проиграть в оставшихся матчах и финишировать последними в своем квартете.
Матчи «Копенгаген» — «Локомотив» и «Вардар» — «Зенит» пройдут сегодня. Встреча в Дании начнется в 20:00 мск, игра в Македонии — в 22:05.
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