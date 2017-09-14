«Спартак» испугался и отдал победу

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Оставалось чуть больше часа до матча. На центральной площади Марибора болельщики «Спартака» делали милые селфи со словенскими полицейскими и словенскими официантками, которые в коммерческих интересах оделись в красно-белую форму. Уличные музыканты играли русские песни, за что получали много монет. Возрастные болельщики «Марибора» подпевали и хлопали в такт. Атмосфера в городе была восхитительной — как если бы играла какая-нибудь скандинавская сборная на чемпионате Европы. Я шел в сторону стадиона и радовался, когда вдруг загудели сирены и в воздухе запахло дымом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Ад. Ультрас Марибора против полиции <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80?src=hash">#Марибор</a> <a href="https://t.co/PSFq3iMdOS">pic.twitter.com/PSFq3iMdOS</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/908014447779827712">September 13, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Наши? В этом не было никаких сомнений, но нет. Не совсем наши.

Когда я прибежал на шум и дым, полицейские, прежде такие дружелюбные, окучивали дубинками фанатов «Марибора». Те в свою очередь тоже не стеснялись — кидались камнями, пиротехникой, а у одного парня в руках я увидел дрын. Почему вдруг в ста метрах от стадиона возникла драка, какие у нас случались в девяностые, непонятно. Говорят, с другой стороны по улице шли фанаты «Спартака» и дружественной сербской «Црвены Звезды», а полиция встала между двумя группировками. Обрушилась почему-то на хозяев. Те сопротивлялись, но дрогнули и побежали.

Чуть позже очень нервные полицейские сгоняли в одну кучу болельщиков «Спартака» — без насилия, но и без особых церемоний. Масштабные беспорядки перед игрой были пресечены.

<aside name="clb13908197" class="teaser teaser_incontent teaser_facebook"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_facebook"> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSportExpressNews%2Fvideos%2F1662015030509721%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908197.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Долгожданный гимн Лиги чемпионов, который почему-то не показали по телевизору, звучал волшебно. Заполненный «Людски врт» казался большим и важным, масштаба «Энфилда» — такую энергию источали 13 тысяч человек. Казалось, каждый из них стоит четверых.

И похоже, что «Спартак», как и я, в первом тайме, больше смотрел по сторонам, чем играл. Будто перед ним был не «Марибор», а сразу «Ливерпуль». Уже в самом начале Ребров отбил перед собой, через пару минут Ещенко позволил себя обыграть и провести острую атаку, затем тот же Ещенко подарил кому-то из словенцев мяч, и те провели острую контратаку. Правый защитник «Спартака» явно нервничал больше остальных.

Красно-белые отвечали отрывисто — беглыми атаками, неточными ударами, ошалелыми проходами. Неплохой момент был у Пашалича после скидки Промеса — выше. Еще через время на трибуны запустил мяч Комбаров. Затем то же самое сделал Ещенко. В общем, подходы были, но ни один из них не произвел впечатления. Все как-то скомкано, даже — истерично. Команда нервничала в первом матче Лиги чемпионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Spartak Moscow fans firing a rocket at the ref! ? <a href="https://t.co/1wyfP3HQGK">pic.twitter.com/1wyfP3HQGK</a></p>— Footy Memes (@FootyMemes) <a href="https://twitter.com/FootyMemes/status/908053679978270720">September 13, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Больше в первом тайме запомнилась остановка, которую сделал судья Айтекин из-за ракеты, запущенной спартаковскими болельщиками, а еще — замена Глушакова на Самедова. И не сразу скажешь, что из этого хуже — травма капитана, или эпизод, который может повлечь серьезные санкции УЕФА. Диктор по стадиону предупредил: еще раз — и будет плохо. И, кстати, больше гостевой сектор пиротехнику не зажигал.

«Марибор», который планировал играть на контратаках, ближе к перерыву прибавил в дерзости. Да что там — хозяева были гораздо ближе к голу, чем «Спартак», и это удручало. Насколько агрессивно вели себя спартаковские болельщики, настолько же безлико до перерыва действовали футболисты.

А ведь и «Марибор» не показал ничего, что соответствовало бы амбициям его фанатов. Этого соперника надо было обыгрывать на классе. В два, в три мяча. Кроме желания и отваги словенцы ничего не предложили. А «Спартак», на минутку показав класс, забыл и об отваге, и о желании.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash">#ЛигаЧемпионов</a>. Группа E. 1-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#МариборСпартак</a> 0:1 59' Александр Самедов <a href="https://t.co/e3hsmyElTY">pic.twitter.com/e3hsmyElTY</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/908059852731289600">September 13, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Счет открыл Самедов. Человек, который серьезно и обстоятельно в интервью «СЭ» говорил о планах «Спартака» на Лигу чемпионов, подтвердил свои слова делом. На 50-й минуте сделал первое предупреждение — ворвался в штрафную после паса Ещенко, перебросил вратаря, но перебросил и ворота. Затем хозяева провели пару ничего не значивших контратак. И после этого Самедов своего шанса уже не упустил. Оказался именно там, где надо после удара Фернанду, и, подкараулив отскок от вратаря, вколотил мяч в ближнюю девятку. Может, это и не было очень красиво, зато — убедительно. Первый гол «Спартака» в Лиге чемпионов.

А дальше убедительно играл уже Ребров — начал спасать всего-то через пару минут после этого. Ведь когда «Спартаку» помогает штанга, мы имеем в виду Реброва — не зря же он их целует? Сразу после штанги Артем отбил непростую подачу с углового. А вскоре — дальний удар Тавареса — самого словенского бразильца на свете. Нет смысла перечислять моменты, Ребров выручал и дальше. Ровно до 85-й минуты, спасать уже не осталось сил.

«Спартак» прижался к воротам вопреки всякой логике, но получил ответный гол совершенно справедливо. Если играть в такой футбол, забьет не только «Марибор», но и любая команда со дна премьер-лиги. Красно-белые испугались соперника, которого были обязаны побеждать крупно. В наказание им досталось одно очко вместо трех.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Марибора.