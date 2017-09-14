«Спартак» испугался и отдал победу
«Спартак» отнесся к «Марибору», как к гранду, — и получил ничью в матче, который был обязан выигрывать.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Оставалось чуть больше часа до матча. На центральной площади Марибора болельщики «Спартака» делали милые селфи со словенскими полицейскими и словенскими официантками, которые в коммерческих интересах оделись в
Наши? В этом не было никаких сомнений, но нет. Не совсем наши.
Когда я прибежал на шум и дым, полицейские, прежде такие дружелюбные, окучивали дубинками фанатов «Марибора». Те в свою очередь тоже не стеснялись — кидались камнями, пиротехникой, а у одного парня в руках я увидел дрын. Почему вдруг в ста метрах от стадиона возникла драка, какие у нас случались в девяностые, непонятно. Говорят, с другой стороны по улице шли фанаты «Спартака» и дружественной сербской «Црвены Звезды», а полиция встала между двумя группировками. Обрушилась
Чуть позже очень нервные полицейские сгоняли в одну кучу болельщиков «Спартака» — без насилия, но и без особых церемоний. Масштабные беспорядки перед игрой были пресечены.
Долгожданный гимн Лиги чемпионов, который
И похоже, что «Спартак», как и я, в первом тайме, больше смотрел по сторонам, чем играл. Будто перед ним был не «Марибор», а сразу «Ливерпуль». Уже в самом начале Ребров отбил перед собой, через пару минут Ещенко позволил себя обыграть и провести острую атаку, затем тот же Ещенко подарил
Больше в первом тайме запомнилась остановка, которую сделал судья Айтекин
«Марибор», который планировал играть на контратаках, ближе к перерыву прибавил в дерзости. Да что там — хозяева были гораздо ближе к голу, чем «Спартак», и это удручало. Насколько агрессивно вели себя спартаковские болельщики, настолько же безлико до перерыва действовали футболисты.
А ведь и «Марибор» не показал ничего, что соответствовало бы амбициям его фанатов. Этого соперника надо было обыгрывать на классе. В два, в три мяча. Кроме желания и отваги словенцы ничего не предложили. А «Спартак», на минутку показав класс, забыл и об отваге, и о желании.
Счет открыл Самедов. Человек, который серьезно и обстоятельно в интервью «СЭ» говорил о планах «Спартака» на Лигу чемпионов, подтвердил свои слова делом. На 50-й минуте сделал первое предупреждение — ворвался в штрафную после паса Ещенко, перебросил вратаря, но перебросил и ворота. Затем хозяева провели пару ничего не значивших контратак. И после этого Самедов своего шанса уже не упустил. Оказался именно там, где надо после удара Фернанду, и, подкараулив отскок от вратаря, вколотил мяч в ближнюю девятку. Может, это и не было очень красиво, зато — убедительно. Первый гол «Спартака» в Лиге чемпионов.
А дальше убедительно играл уже Ребров — начал спасать
«Спартак» прижался к воротам вопреки всякой логике, но получил ответный гол совершенно справедливо. Если играть в такой футбол, забьет не только «Марибор», но и любая команда со дна
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Марибора.
|13.09.2017 21:45
|Зрители 12566
|Групповой турнир: Группа E
|Ljudski vrt
|Дарко Миланич
|Массимо Каррера
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|27
|Удары (всего)
|19
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
|Боковой судья
|Гвидо Клефе (Германия)
|Боковой судья
|Беньямин Бранд (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter