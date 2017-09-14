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14 сентября 2017, 0:49 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Спартак» испугался и отдал победу

«Спартак» отнесся к «Марибору», как к гранду, — и получил ничью в матче, который был обязан выигрывать.

Чемпион России отнесся к <span class=error>Марибору</span> как к гранду — и получил ничью в матче который был обязан выигрывать. Увеличить
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Оставалось чуть больше часа до матча. На центральной площади Марибора болельщики «Спартака» делали милые селфи со словенскими полицейскими и словенскими официантками, которые в коммерческих интересах оделись в красно-белую форму. Уличные музыканты играли русские песни, за что получали много монет. Возрастные болельщики «Марибора» подпевали и хлопали в такт. Атмосфера в городе была восхитительной — как если бы играла какая-нибудь скандинавская сборная на чемпионате Европы. Я шел в сторону стадиона и радовался, когда вдруг загудели сирены и в воздухе запахло дымом.

Наши? В этом не было никаких сомнений, но нет. Не совсем наши.

Когда я прибежал на шум и дым, полицейские, прежде такие дружелюбные, окучивали дубинками фанатов «Марибора». Те в свою очередь тоже не стеснялись — кидались камнями, пиротехникой, а у одного парня в руках я увидел дрын. Почему вдруг в ста метрах от стадиона возникла драка, какие у нас случались в девяностые, непонятно. Говорят, с другой стороны по улице шли фанаты «Спартака» и дружественной сербской «Црвены Звезды», а полиция встала между двумя группировками. Обрушилась почему-то на хозяев. Те сопротивлялись, но дрогнули и побежали.

Чуть позже очень нервные полицейские сгоняли в одну кучу болельщиков «Спартака» — без насилия, но и без особых церемоний. Масштабные беспорядки перед игрой были пресечены.

Долгожданный гимн Лиги чемпионов, который почему-то не показали по телевизору, звучал волшебно. Заполненный «Людски врт» казался большим и важным, масштаба «Энфилда» — такую энергию источали 13 тысяч человек. Казалось, каждый из них стоит четверых.

И похоже, что «Спартак», как и я, в первом тайме, больше смотрел по сторонам, чем играл. Будто перед ним был не «Марибор», а сразу «Ливерпуль». Уже в самом начале Ребров отбил перед собой, через пару минут Ещенко позволил себя обыграть и провести острую атаку, затем тот же Ещенко подарил кому-то из словенцев мяч, и те провели острую контратаку. Правый защитник «Спартака» явно нервничал больше остальных.

Красно-белые отвечали отрывисто — беглыми атаками, неточными ударами, ошалелыми проходами. Неплохой момент был у Пашалича после скидки Промеса — выше. Еще через время на трибуны запустил мяч Комбаров. Затем то же самое сделал Ещенко. В общем, подходы были, но ни один из них не произвел впечатления. Все как-то скомкано, даже — истерично. Команда нервничала в первом матче Лиги чемпионов.

Больше в первом тайме запомнилась остановка, которую сделал судья Айтекин из-за ракеты, запущенной спартаковскими болельщиками, а еще — замена Глушакова на Самедова. И не сразу скажешь, что из этого хуже — травма капитана, или эпизод, который может повлечь серьезные санкции УЕФА. Диктор по стадиону предупредил: еще раз — и будет плохо. И, кстати, больше гостевой сектор пиротехнику не зажигал.

«Марибор», который планировал играть на контратаках, ближе к перерыву прибавил в дерзости. Да что там — хозяева были гораздо ближе к голу, чем «Спартак», и это удручало. Насколько агрессивно вели себя спартаковские болельщики, настолько же безлико до перерыва действовали футболисты.

А ведь и «Марибор» не показал ничего, что соответствовало бы амбициям его фанатов. Этого соперника надо было обыгрывать на классе. В два, в три мяча. Кроме желания и отваги словенцы ничего не предложили. А «Спартак», на минутку показав класс, забыл и об отваге, и о желании.

Счет открыл Самедов. Человек, который серьезно и обстоятельно в интервью «СЭ» говорил о планах «Спартака» на Лигу чемпионов, подтвердил свои слова делом. На 50-й минуте сделал первое предупреждение — ворвался в штрафную после паса Ещенко, перебросил вратаря, но перебросил и ворота. Затем хозяева провели пару ничего не значивших контратак. И после этого Самедов своего шанса уже не упустил. Оказался именно там, где надо после удара Фернанду, и, подкараулив отскок от вратаря, вколотил мяч в ближнюю девятку. Может, это и не было очень красиво, зато — убедительно. Первый гол «Спартака» в Лиге чемпионов.

А дальше убедительно играл уже Ребров — начал спасать всего-то через пару минут после этого. Ведь когда «Спартаку» помогает штанга, мы имеем в виду Реброва — не зря же он их целует? Сразу после штанги Артем отбил непростую подачу с углового. А вскоре — дальний удар Тавареса — самого словенского бразильца на свете. Нет смысла перечислять моменты, Ребров выручал и дальше. Ровно до 85-й минуты, спасать уже не осталось сил.

«Спартак» прижался к воротам вопреки всякой логике, но получил ответный гол совершенно справедливо. Если играть в такой футбол, забьет не только «Марибор», но и любая команда со дна премьер-лиги. Красно-белые испугались соперника, которого были обязаны побеждать крупно. В наказание им досталось одно очко вместо трех.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Марибора.

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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