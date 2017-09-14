Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

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Представляющий Францию «Монако» на этой же стадии на выезде разошелся миром с немецким клубом «РБ Лейпциг» (1:1). Теперь суммарный коэффициент России — 44,782 (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции — 47,581. В нынешнем сезоне коэффициент России — 4,000, Франции — 2,666. До среды суммарный коэффициент России был 44,582, а Франции — 47,415. Таким образом, после ничьих «Спартака» и «Монако» отставание России от Франции сократилось на 0,034 балла. Поскольку французских клубов в еврокубках нынешнего сезона стартовало больше, чем российских, ничья «Спартака» принесла больше баллов (0,200), чем ничья «Монако» (0,166).

Лидирует в таблице Испания (91,141), далее следуют Англия (64,462), Германия (63,855) и Италия (62,082).

фоторепортаж ЦСКА впервые стартовал в Лиге чемпионов с победы Московский ЦСКА одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия, чей суммарный коэффициент составляет 41,082), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В текущем сезоне в еврокубках изначально было пять российских клубов — «Спартак» и ЦСКА в Лиге чемпионов (армейцы во вторник со счетом 2:1 обыграли португальскую «Бенфику»), «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, уступив в заключительном квалификационном раунде сербской «Црвене Звезде». В четверг стартует групповой этап Лиги Европы: «Зенит» в Скопье сразится с македонским «Вардаром», а «Локомотив» сыграет в столице Дании с «Копенгагеном».

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.