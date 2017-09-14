Каррера признался, что по ошибке заменил Промеса в матче с «Марибором»

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«Почему заменил Промеса? Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Это была ошибка.

Почему не выпустил Рошу? Мне нужно было поменять Комбарова. Мельгарехо лучше выступает в фазе обороны.

У Глушакова мышечная травма. По приезду в Москву будем выяснять", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.