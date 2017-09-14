Каррера признался, что по ошибке заменил Промеса в матче с «Марибором»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что полузащитник команды Квинси Промес был заменён во втором тайме гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1) по ошибке. Вместо голландского футболиста на 85-й минуте на поле вышел полузащитник Ивелин Попов. Отметим, что после замены Промес поругался с наставником
красно-белых.
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«Почему заменил Промеса? Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Это была ошибка.
Почему не выпустил Рошу? Мне нужно было поменять Комбарова. Мельгарехо лучше выступает в фазе обороны.
У Глушакова мышечная травма. По приезду в Москву будем выяснять", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
|13.09.2017 21:45
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|Групповой турнир: Группа E
|Ljudski vrt
Главные тренеры
|Дарко Миланич
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|27
|Удары (всего)
|19
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
|Боковой судья
|Гвидо Клефе (Германия)
|Боковой судья
|Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
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- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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