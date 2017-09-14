Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30998223/
14 сентября 2017, 0:52 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Каррера признался, что по ошибке заменил Промеса в матче с «Марибором»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что полузащитник команды Квинси Промес был заменён во втором тайме гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1) по ошибке. Вместо голландского футболиста на 85-й минуте на поле вышел полузащитник Ивелин Попов. Отметим, что после замены Промес поругался с наставником красно-белых.

Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> сообщил что полузащитник команды <span class=error>Квинси</span> <span class=error>Промес</span> был заменён во втором тайме гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с <span class=error>Марибором</span> (1:1) по ошибке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Почему заменил Промеса? Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Это была ошибка.

Почему не выпустил Рошу? Мне нужно было поменять Комбарова. Мельгарехо лучше выступает в фазе обороны.

У Глушакова мышечная травма. По приезду в Москву будем выяснять", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марибор
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Самедов: Игроки «Спартака» разочарованы результатом матча с «Марибором»

Самедов: Игроки «Спартака» разочарованы результатом матча с «Марибором»

МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» разочарованы ничейным результатом встречи Лиги чемпионов против словенского «Марибора». Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп