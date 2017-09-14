«Спартак» упустил победу в первом матче Лиги чемпионов

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Встреча прошла на стадионе «Людски Врт» во втором по величине городе Словении. Для «Спартака» этот матч стал первым в Лиге чемпионов за пять лет.

За весь первый тайм «Спартак» не нанес ни одного удара в створ ворот хозяев. После девяти ударов мяч пролетел мимо цели, три удара были заблокированы. На 17-й минуте на поле попали брошенные со спартаковского сектора петарды, и немецкий арбитр Дениз Айтекин на несколько минут прервал встречу. Диктор по стадиону на ломаном русском языке объявил, что следующий подобный инцидент может привести к остановке матча и техническому поражению «Спартака». После этого болельщики стали вести себя спокойнее.

На 29-й минуте главный тренер гостей Массимо Каррера был вынужден заменить капитана команды Дениса Глушакова. Полузащитник получил повреждение мышц правого бедра, вместо него на поле вышел Александр Самедов. Капитанская повязка перешла к Артему Реброву.

«Спартак» вышел вперед на 59-й минуте. Фернандо пробил из-за пределов штрафной, голкипер «Марибора» Ясмин Ханданович отразил мяч перед собой, и Александру Самедову уже никто не мешал добить его в ворота. В этой атаке гости вперед в матче попали в створ ворот.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash">#ЛигаЧемпионов</a>. Группа E. 1-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#МариборСпартак</a> 0:1 59' Александр Самедов <a href="https://t.co/e3hsmyElTY">pic.twitter.com/e3hsmyElTY</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/908059852731289600">September 13, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На 85-й минуте хозяева сравняли счет. Вышедший на замену в середине второго тайма Мартин Крамарич отдал передачу Дамьяну Бохару на угол вратарской, полузащитник подработал мяч и послал его в дальний верхний угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/nkmaribor">@nkmaribor</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash">#ЛигаЧемпионов</a>. Группа E. 1-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#МариборСпартак</a> 1:1 85' Дамьян Бохар <a href="https://twitter.com/DamjanBohar">@DamjanBohar</a> <a href="https://t.co/mHq2YsIW05">pic.twitter.com/mHq2YsIW05</a></p>— РФПЛ(@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/908066261908770821">September 13, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>