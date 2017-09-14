«Спартак» упустил победу в первом матче Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
Встреча прошла на стадионе «Людски Врт» во втором по величине городе Словении. Для «Спартака» этот матч стал первым в Лиге чемпионов за пять лет.
За весь первый тайм «Спартак» не нанес ни одного удара в створ ворот хозяев. После девяти ударов мяч пролетел мимо цели, три удара были заблокированы. На 17-й минуте на поле попали брошенные со спартаковского сектора петарды, и немецкий арбитр Дениз Айтекин на несколько минут прервал встречу. Диктор по стадиону на ломаном русском языке объявил, что следующий подобный инцидент может привести к остановке матча и техническому поражению «Спартака». После этого болельщики стали вести себя спокойнее.
На 29-й минуте главный тренер гостей Массимо Каррера был вынужден заменить капитана команды Дениса Глушакова. Полузащитник получил повреждение мышц правого бедра, вместо него на поле вышел Александр Самедов. Капитанская повязка перешла к Артему Реброву.
«Спартак» вышел вперед на 59-й минуте. Фернандо пробил из-за пределов штрафной, голкипер «Марибора» Ясмин Ханданович отразил мяч перед собой, и Александру Самедову уже никто не мешал добить его в ворота. В этой атаке гости вперед в матче попали в створ ворот.
На 85-й минуте хозяева сравняли счет. Вышедший на замену в середине второго тайма Мартин Крамарич отдал передачу Дамьяну Бохару на угол вратарской, полузащитник подработал мяч и послал его в дальний верхний угол.