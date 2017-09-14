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14 сентября 2017, 0:07 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Спартак» упустил победу в первом матче Лиги чемпионов

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью со словенским «Марибором» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Московский Спартак на выезде сыграл вничью со словенским <span class=error>Марибором</span> в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Увеличить
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Встреча прошла на стадионе «Людски Врт» во втором по величине городе Словении. Для «Спартака» этот матч стал первым в Лиге чемпионов за пять лет.

За весь первый тайм «Спартак» не нанес ни одного удара в створ ворот хозяев. После девяти ударов мяч пролетел мимо цели, три удара были заблокированы. На 17-й минуте на поле попали брошенные со спартаковского сектора петарды, и немецкий арбитр Дениз Айтекин на несколько минут прервал встречу. Диктор по стадиону на ломаном русском языке объявил, что следующий подобный инцидент может привести к остановке матча и техническому поражению «Спартака». После этого болельщики стали вести себя спокойнее.

На 29-й минуте главный тренер гостей Массимо Каррера был вынужден заменить капитана команды Дениса Глушакова. Полузащитник получил повреждение мышц правого бедра, вместо него на поле вышел Александр Самедов. Капитанская повязка перешла к Артему Реброву.

«Спартак» вышел вперед на 59-й минуте. Фернандо пробил из-за пределов штрафной, голкипер «Марибора» Ясмин Ханданович отразил мяч перед собой, и Александру Самедову уже никто не мешал добить его в ворота. В этой атаке гости вперед в матче попали в створ ворот.

На 85-й минуте хозяева сравняли счет. Вышедший на замену в середине второго тайма Мартин Крамарич отдал передачу Дамьяну Бохару на угол вратарской, полузащитник подработал мяч и послал его в дальний верхний угол.

13.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 86′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Нереализованный пенальти
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