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14 сентября 2017, 0:03 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ, «Тоттенхэм» обыграл «Боруссию» Д

«Реал» одержал уверенную победу над АПОЭЛ в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «сливочных».

Реал одержал уверенную победу над <span class=error>АПОЭЛ</span> в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
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На 12-й минуте отличился нападающий Криштиану Роналду, замкнув прострел Гарета Бэйла, а на 51-й минуте португалец забил второй гол, реализовав пенальти. Ещё спустя 10 минут защитник Серхио Рамос снял вопрос о победителе встречи.

В другом поединке группы H «Тоттенхэм Хотспур» принимал дортмундскую «Боруссию». В составе гостей красивый гол забил украинский нападающий Андрей Ярмоленко, но героем встречи стал не он, а форвард «шпор» Гарри Кейн, в активе которого два гола и результативный пас. Английская команда, доигрывавшая матч вдесятером из-за удаления Яна Вертонгена, одержала победу со счётом 3:1.

13.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа H Santiago Bernabeu
Реал 3:0 АПОЭЛ
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Георгиос Донис
Голы
12′ Криштиану Роналду (Г. Бэйл) 7
51′ Криштиану Роналду 7
61′ Серхио Рамос (Г. Бэйл) 4
Составы
Кейлор Навас 1
52′ Даниэль Карвахаль 2
Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Лука Модрич 19
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
73′ Франсиско Роман Иско 22
Дани Себальос 24
25′ Матео Ковачич 23
Тони Кроос 8
82′ Гарет Бэйл 11
Борха Майораль 21
99 Бой Ватерман
29 Праксителис Вурос
3 Сото Роберто Лаго
5 Амбросио Хесус Руэда
50 Карлос Роберту Карлау
46 Эфстатиос Алонефтис
16 Оливейра Франку Винисиус
26 Нуну Мораиш (к)
20 Роланд Шоллои 60′ 53′
25 Агустин Фариас 90′
6 Лоренцо Эбесилио 73′ 63′
17 Гаяс Захид
9 Игор Де Камаргу 83′
8 Микаэль Поте
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 1
9 Угловые 1
12 Фолы 11
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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