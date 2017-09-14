Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ, «Тоттенхэм» обыграл «Боруссию» Д

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На 12-й минуте отличился нападающий Криштиану Роналду, замкнув прострел Гарета Бэйла, а на 51-й минуте португалец забил второй гол, реализовав пенальти. Ещё спустя 10 минут защитник Серхио Рамос снял вопрос о победителе встречи.



В другом поединке группы H «Тоттенхэм Хотспур» принимал дортмундскую «Боруссию». В составе гостей красивый гол забил украинский нападающий Андрей Ярмоленко, но героем встречи стал не он, а форвард «шпор» Гарри Кейн, в активе которого два гола и результативный пас. Английская команда, доигрывавшая матч вдесятером из-за удаления Яна Вертонгена, одержала победу со счётом 3:1.