Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ, «Тоттенхэм» обыграл «Боруссию» Д
«Реал» одержал уверенную победу над АПОЭЛ в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «сливочных».
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На 12-й минуте отличился нападающий Криштиану Роналду, замкнув прострел Гарета Бэйла, а на 51-й минуте португалец забил второй гол, реализовав пенальти. Ещё спустя 10 минут защитник Серхио Рамос снял вопрос о победителе встречи.
В другом поединке группы H «Тоттенхэм Хотспур» принимал дортмундскую «Боруссию». В составе гостей красивый гол забил украинский нападающий Андрей Ярмоленко, но героем встречи стал не он, а форвард «шпор» Гарри Кейн, в активе которого два гола и результативный пас. Английская команда, доигрывавшая матч вдесятером
|Зинедин Зидан
|Георгиос Донис
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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