«Ливерпуль» на своём поле упустил победу в матче с «Севильей»
В матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своём поле принимал испанскую «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:2.
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Хозяева уступали по ходу первого тайма, затем вышли вперёд, но во второй половине встречи всё же упустили победу. За «Ливерпуль» голы забили Роберто Фирмино и Мохамед Салах, а в составе андалузской команды отличились Виссам
В матчах 2-го тура «Ливерпуль» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Севилья» дома примет «Марибор». Обе встречи пройдут 26 сентября.
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Эдуардо Бериссо
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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