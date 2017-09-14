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14 сентября 2017, 0:11 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ливерпуль» на своём поле упустил победу в матче с «Севильей»

В матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своём поле принимал испанскую «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:2.

В матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов английский Ливерпуль на своём поле принимал испанскую Севилью. Увеличить
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Хозяева уступали по ходу первого тайма, затем вышли вперёд, но во второй половине встречи всё же упустили победу. За «Ливерпуль» голы забили Роберто Фирмино и Мохамед Салах, а в составе андалузской команды отличились Виссам Бен-Йеддер и Хоакин Корреа. На 42-й минуте Фирмино не смог реализовать пенальти. На четвёртой компенсированной минуте защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес получил красную карточку.

В матчах 2-го тура «Ливерпуль» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Севилья» дома примет «Марибор». Обе встречи пройдут 26 сентября.

13.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа E Anfield Road
Ливерпуль 2:2 Севилья
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Юрген Клопп Эдуардо Бериссо
Голы
21′ Роберту Фирмину (Альберто Морено) 9
37′ Мохамед Салах 11
9 Виссам Бен Йеддер (С. Эскудеро) 5′
11 Карлос Хоакин Корреа (Л. Муриэль) 72′
Нереализованные пенальти
42′ Роберту Фирмину 9
Составы
Лорис Кариус 1
64′ 90+4′ Джо Гомес 12
39′ Альберто Морено 18
Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон (к) 14
Роберту Фирмину 9
76′ Эмре Джан 23
Филиппе Коутинью 10
89′ Мохамед Салах 11
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
83′ Садио Мане 19
Дэниэл Старридж 15
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо 35′
18 Серхио Эскудеро
4 Симон Кьер
21 Николас Пареха (к) 42′
10 Эвер Банега 45′
15 Стивен Н`Зонзи
11 Карлос Хоакин Корреа
14 Гвидо Писарро 45′
17 Пабло Сарабия
9 Виссам Бен Йеддер 69′
20 Луис Муриэль
16 Гонсалес Хесус Навас 83′
2 Себастьян Коршья
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
10 Угловые 3
14 Фолы 9
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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