«Ливерпуль» на своём поле упустил победу в матче с «Севильей»

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Хозяева уступали по ходу первого тайма, затем вышли вперёд, но во второй половине встречи всё же упустили победу. За «Ливерпуль» голы забили Роберто Фирмино и Мохамед Салах, а в составе андалузской команды отличились Виссам Бен-Йеддер и Хоакин Корреа. На 42-й минуте Фирмино не смог реализовать пенальти. На четвёртой компенсированной минуте защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес получил красную карточку.

В матчах 2-го тура «Ливерпуль» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Севилья» дома примет «Марибор». Обе встречи пройдут 26 сентября.