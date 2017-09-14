«РБ Лейпциг» и «Монако» сыграли вничью, группу G возглавил «Бешикташ»

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Встреча проходила в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счетом 1:1.

На 32-й минуте Эмиль Форсберг вывел хозяев вперед. Две минуты спустя Юри Тилеманс провел ответный мяч.

В другом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете G «Порту» уступил «Бешикташу». Встреча проходила в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.