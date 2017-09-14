«РБ Лейпциг» и «Монако» сыграли вничью, группу G возглавил «Бешикташ»
«РБ Лейпциг» и «Монако» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Встреча проходила в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред
На 32-й минуте Эмиль Форсберг вывел хозяев вперед. Две минуты спустя Юри Тилеманс провел ответный мяч.
В другом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете G «Порту» уступил «Бешикташу». Встреча проходила в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Главные тренеры
|Консейсау Сержиу
|Гюнеш Шенол
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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