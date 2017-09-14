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14 сентября 2017, 0:21 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» и «Монако» сыграли вничью, группу G возглавил «Бешикташ»

«РБ Лейпциг» и «Монако» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

РБ Лейпциг и Монако сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
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Встреча проходила в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счетом 1:1.

На 32-й минуте Эмиль Форсберг вывел хозяев вперед. Две минуты спустя Юри Тилеманс провел ответный мяч.

В другом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете G «Порту» уступил «Бешикташу». Встреча проходила в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

13.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа G do Dragao
Порту 1:3 Бешикташ
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Консейсау Сержиу Гюнеш Шенол
Голы
21′ Душко Тошич 6
94 Андерсон Соуза Талиска (Р. Куарежма) 13′
23 Тосун Дженк 28′
49 Райан Бабел (А. Негредо) 86′
Составы
Икер Касильяс 1
10′ Рикарду Перейра 21
Алекс Теллес 13
Иван Маркано (к) 5
де Алмейда Монтейру Фелипе 28
Ясин Брахими 8
Мусса Марега 11
Франсиску Соарес 29
46′ Хесус Корона 17
81′ Андре Филипе Андре 20
46′ Торрес Муньос Оливер 30
Отавиу 25
82′ Данилу Перейра 22
Эрнани Фортеш 7
1 Рамирес Фабрисио Агосто
88 Джанер Эркин 68′
5 Пепе
6 Душко Тошич
49 Райан Бабел
94 Андерсон Соуза Талиска
23 Тосун Дженк
13 Атиба Хатчинсон
3 Коррея Клару Адриану 87′
20 Неджип Уйсал
7 Рикарду Куарежма 73′
9 Альваро Негредо
15 Езякуп Огузхан (к) 65′
12 Гари Медель
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 4
11 Угловые 3
15 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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