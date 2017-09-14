«Шахтёр» обыграл «Наполи», «Манчестер Сити» разгромил «Фейеноорд»

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В составе победителей отличились Тайсон и Факундо Феррейра, за неаполитанцев гол забил Аркадиуш Милик, реализовав пенальти.

В другом матче группы, который проходил параллельно, голландский «Фейеноорд» на своём поле проиграл английскому «Манчестер Сити» со счётом 0:4. В составе победителей дубль оформил Джон Стоунс, ещё по голу забили Серхио Агуэро и Габриэл Жезус.