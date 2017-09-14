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14 сентября 2017, 0:17 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Шахтёр» обыграл «Наполи», «Манчестер Сити» разгромил «Фейеноорд»

В матче 1-го тура группы F Лиги чемпионов украинский «Шахтёр» принимал итальянский «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове и завершилась победой донецкой команды со счётом 2:1.

В матче 1-го тура группы F Лиги чемпионов украинский Шахтёр принимал на своём поле итальянский <span class=error>Наполи</span>. Увеличить
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В составе победителей отличились Тайсон и Факундо Феррейра, за неаполитанцев гол забил Аркадиуш Милик, реализовав пенальти.

В другом матче группы, который проходил параллельно, голландский «Фейеноорд» на своём поле проиграл английскому «Манчестер Сити» со счётом 0:4. В составе победителей дубль оформил Джон Стоунс, ещё по голу забили Серхио Агуэро и Габриэл Жезус.

13.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа F ОСК Металлист
Шахтер Д 2:1 Наполи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Фонсека Паулу Маурицио Сарри
Голы
15′ Б. Тайсон (Ф. Феррейра) 28
58′ Факундо Феррейра (Т. Степаненко) 19
99 Аркадиуш Милик 72′
Составы
Андрей Пятов 30
Дарио Срна (к) 33
Гонсалвес дос Сантос Исмаили 31
Ярослав Ракицкий 44
Анисиу Калдейра Бернард 10
Б. Тайсон 28
71′ Тарас Степаненко 6
68′ Фредерику Родригес Фред 8
90′ Иван Ордец 18
Давид Хочолава 5
77′ Ромеру Бонфим Марлос 11
Виктор Коваленко 74
88′ Факундо Феррейра 19
Бруну Феррейра Бонфим Дентинью 9
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
23 Эльсеид Хюсай
31 Фаузи Гулям
26 Калиду Кулибали 82′
33 Рауль Альбиоль
99 Аркадиуш Милик
7 Хосе Кальехон
42 Амаду Диавара
24 Лоренцо Инсинье 68′
17 Марек Хамшик (к) 60′
14 Дрис Мертенс 69′
20 Петр Зелиньски 67′
5 Маркес Лоурейру Аллан
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 7
0 Угловые 11
11 Фолы 16
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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