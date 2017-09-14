«Шахтёр» обыграл «Наполи», «Манчестер Сити» разгромил «Фейеноорд»
В матче 1-го тура группы F Лиги чемпионов украинский «Шахтёр» принимал итальянский «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове и завершилась победой донецкой команды со счётом 2:1.
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В составе победителей отличились Тайсон и Факундо Феррейра, за неаполитанцев гол забил Аркадиуш Милик, реализовав пенальти.
В другом матче группы, который проходил параллельно, голландский «Фейеноорд» на своём поле проиграл английскому «Манчестер Сити» со счётом 0:4. В составе победителей дубль оформил Джон Стоунс, ещё по голу забили Серхио Агуэро и Габриэл Жезус.
Главные тренеры
|Фонсека Паулу
|Маурицио Сарри
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Угловые
|11
|11
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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