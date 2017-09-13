Футболист «Спартака» Глушаков получил травму бедра в матче Лиги чемпионов с «Марибором»

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Глушаков вышел в стартовом составе и был заменен на 29-й минуте. Вместо него на поле вышел Александр Самедов, который на 59-й минуте забил гол.

«У Глушакова повреждение правого бедра», — сказал Трахтенберг.