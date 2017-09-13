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13 сентября 2017, 23:42 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Футболист «Спартака» Глушаков получил травму бедра в матче Лиги чемпионов с «Марибором»

МАРИБОР /Словения/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник российского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков получил повреждение правого бедра в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором». Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.

Футболист Спартака Глушаков получил травму бедра в матче Лиги чемпионов с Марибором - Фото Увеличить
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Глушаков вышел в стартовом составе и был заменен на 29-й минуте. Вместо него на поле вышел Александр Самедов, который на 59-й минуте забил гол.

«У Глушакова повреждение правого бедра», — сказал Трахтенберг.

13.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 86′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 13
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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