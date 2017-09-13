Футболист «Спартака» Глушаков получил травму бедра в матче Лиги чемпионов с «Марибором»
МАРИБОР /Словения/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник российского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков получил повреждение правого бедра в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором». Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью
красно-белых Леонид Трахтенберг.
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Глушаков вышел в стартовом составе и был заменен на 29-й минуте. Вместо него на поле вышел Александр Самедов, который на 59-й минуте забил гол.
«У Глушакова повреждение правого бедра», — сказал Трахтенберг.
Главные тренеры
|Дарко Миланич
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|27
|Удары (всего)
|19
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
|Боковой судья
|Гвидо Клефе (Германия)
|Боковой судья
|Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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