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13 сентября 2017, 21:29 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ливерпуль» — «Севилья»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы английского «Ливерпуля» и испанской «Севильи» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня на стадионе «Энфилд».

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Эскудеро, Кьер, Пареха, Банега, Н’Зонзи, Писарро, Навас, Корреа, Бен-Йеддер.

Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

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