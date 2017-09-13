«Ливерпуль» — «Севилья»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы английского «Ливерпуля» и испанской «Севильи» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня на стадионе «Энфилд».
«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане.
«Севилья»: Рико, Меркадо, Эскудеро, Кьер, Пареха, Банега, Н’Зонзи, Писарро, Навас, Корреа,
Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
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