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13 сентября 2017, 21:06 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Манчини: Футболисты «Зенита» Шатов и Паредес должны восстановиться к матчу с «Уфой»

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Полузащитники «Зенита» Олег Шатов и Леандро Паредес должны восстановиться от травм к матчу десятого тура чемпионата России с «Уфой», заявил главный тренер петербургского футбольного клуба Роберто Манчини.

Полузащитники Зенита Олег <span class=error>Шатов</span> и <span class=error>Леандро</span> <span class=error>Паредес</span> должны восстановиться от травм к матчу десятого тура чемпионата России с Уфой заявил главный тренер петербургского футбольного клуба <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span>. Увеличить
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Шатов и Паредес не прилетели с «Зенитом» в Македонию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром», который состоится в четверг. Также в Санкт-Петербурге остались голкипер Юрий Лодыгин и защитник Александр Анюков. Матч «Зенит» — «Уфа» пройдет 18 сентября.

«Трудно сравнивать “Вардар” с кем-то из российского чемпионата. Это крепко сбитая, хорошо организованная команда, особенно хорошо действует в обороне и подлавливает соперника на контратаках, — цитирует Манчини сайт “Зенита”. — Шатов и Паредес травмированы. Все остальные остались тренироваться в Петербурге, поскольку заявка на Лигу Европы не такая большая. Надеемся, они (Шатов и Паредес) восстановятся к следующему понедельнику».

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