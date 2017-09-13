Манчини: Футболисты «Зенита» Шатов и Паредес должны восстановиться к матчу с «Уфой»

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Шатов и Паредес не прилетели с «Зенитом» в Македонию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром», который состоится в четверг. Также в Санкт-Петербурге остались голкипер Юрий Лодыгин и защитник Александр Анюков. Матч «Зенит» — «Уфа» пройдет 18 сентября.