Манчини: Футболисты «Зенита» Шатов и Паредес должны восстановиться к матчу с «Уфой»
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт. Полузащитники «Зенита» Олег Шатов и Леандро Паредес должны восстановиться от травм к матчу десятого тура чемпионата России с «Уфой», заявил главный тренер петербургского футбольного клуба Роберто Манчини.
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Шатов и Паредес не прилетели с «Зенитом» в Македонию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром», который состоится в четверг. Также в
«Трудно сравнивать “Вардар” с
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