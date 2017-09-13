Стычка между фанатами «Марибора» и полицией произошла перед матчем со «Спартаком»

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/QAzkBgAu1V">pic.twitter.com/QAzkBgAu1V</a></p>— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) <a href="https://twitter.com/KyKyPyKy22/status/908015591025504256">September 13, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В стычке, которая произошла поблизости от арены, участвовало около 40 болельщиков «Марибора». Они бросали в сотрудников правопорядка стульями и бутылками. Для усмирения фанатов полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.