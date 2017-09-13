Стычка между фанатами «Марибора» и полицией произошла перед матчем со «Спартаком»
МАРИБОР, 13 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Фанаты «Марибора» устроили потасовку с представителями полиции за два часа до начала матча группового этапа Лиги чемпионов между словенской командой и российским «Спартаком», который пройдет в Мариборе на стадионе «Людски Врт». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В стычке, которая произошла поблизости от арены, участвовало около 40 болельщиков «Марибора». Они бросали в сотрудников правопорядка стульями и бутылками. Для усмирения фанатов полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.
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