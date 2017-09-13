Стоилов рассказал о матче с «Вильярреалом», ситуации с Кабанангой и сборной Казахстана

— Я очень рад, что «Астана» вернулась в Вильярреал. Игра между этими командами, которая прошла три года назад, указал нам путь, по которой надо идти. За прошедший период мы выросли, учли все свои ошибки. Надеемся показать в завтрашней игре лучшую сторону «Астаны» и всего казахстанского футбола. «Вильярреал» всегда являлась одной из сильнейших команд Испании. Мы уважаем соперника.



— После матча с «Атырау» Вы сказали, что Джуниор Кабананга не полетит в Испанию и будет тренироваться с дублем. Сам футболист написал объяснение на своей странице в Instagram. Уже испанские СМИ пишут о нем. Можете объяснить, что случилось?

— Я сказал, что мне нужны футболисты, которые хотят играть за «Астану». На другие вещи у меня нет времени. Нам необходимы игроки, которые будут помогать команде выигрывать матчи. Да, я читал, что о нем писали. Главное, чтобы человек работал, тогда будет все нормально. Когда команда едина, то ничего не страшно. Важно быть с командой, а остальное меня не интересует. Чувство жалости к нему не проявлется у меня. Было бы так, то давно бы завершилась моя тренерская карьера.



— Вы отметили, что приятно возвращаться в Вильярреал. За эти три года, команда насколько добилась прогресса?

— За эти три года команда действительно выросла. К нам прибавилась уверенность, повысилось качество демонстрируемого футбола. Доросли ли мы до уровня «Вильярреала»? Думаю, еще нет. «Вильярреал» занял в прошлом году пятое место в испанской Примере, пропустив вперед такие клубы, как «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья». Попасть в первую четверку практически невозможно, ввиду высокой конкуренции.



— На сегодняшней пресс-конференции главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба не исключил вероятность потери очков в матче против «Астаны». Команда плохо стартовала в чемпионате Испании, плюс в лазарете соперника находятся два-три футболиста основного состава. Это означает, что нам стоит надеяться на хороший результат?

— Мне понравилась игра «Вильярреала», которую команда показала в первые игры нынешнего сезона. Что касаемо потери очков, я думаю, что команде чуть не повезло. Если у «Вильярреала» есть проблема, это для нас будет двойной головной болью, так как нам надо будет сосредоточиться на своей игре. Мы будем показывать свой футбол. Если получится хороший результат, это будет прекрасно.



— Сборная Казахстана, к сожалению, играет крайне неудачно, проигрывая матч за матчем. «Астана» — единственная казахстанская команда, которая представляет нашу страну и наверное, «Астана» — это лицо казахстанского футбола. Накладывает ли это дополнительную ответственность на команду и на Вас?

— Знаете, решать проблему сборной Казахстана не входит в мои компетенции. Лично я верю в своих футболистов. Мои игроки показывают свой лучший уровень. Завтра они выйдут на поле и покажут свой класс. В первую очередь, в команде должна быть дисциплина. Из-за этого Кабананга не полетел в Испанию.



— В составе «Астаны» целый ряд футболистов принимали участие в матчах отборочного цикла ЧМ-2018. Очевидно, что игроки приехали морально опустошенными. Насколько сложно готовить «сборников» на продолжение борьбы в клубных турнирах?

— Клуб и сборная — это две разные вещи. Мои футболисты являются профессионалами. Я думаю, они знают, что выступать за клуб одно, а играть за сборную это совсем другое. Мне не нужно их дополнительно мотивировать или настраивать на клубные матчи. Они приехали и дали понять, что готовы биться за «Астану». Я думаю, что мои игроки завтра выйдут на поле и покажут, чего на самом деле стоит казахстанский футбол.