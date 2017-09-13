Семин: Ответственность давит на «Локомотив» перед матчем с «Копенгагеном»

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Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между командами пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене в четверг.

«На сегодняшний момент у «Копенгагена больше международного опыта, чем у нас. «Локомотив» давно не участвовал в Лиге Европы, но у нас два клуба выигрывали Кубок УЕФА, на нас лежит большая ответственность. Может быть, если букмекеры отдают небольшое предпочтение «Копенгагену», это хорошо», — сказал Семин.

«Локомотив» попал в группу F Лиги Европы. Помимо «Копенгагена» в ней железнодорожники сыграют с чешским «Фаставом» и молдавским «Шерифом». В четверг также пройдет очная встреча этих двух команд в чешском Оломоуце.