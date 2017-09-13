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13 сентября 2017, 20:32 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Миранчук: «Локомотив» будет отталкиваться от своей игры в матче с «Копенгагеном»

КОПЕНГАГЕН /Дания/, 13 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» будет отталкиваться в первую очередь от своей игры в матче Лиги Европы с «Копенгагеном». Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук.

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Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между командами пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене в четверг.

«Выделять никого не хотелось бы, потому что мы в первую очередь отталкиваемся от своей игры. Эта команда любит борьбу, у нас есть еще время узнать их лучше и понять, как им противостоять», — сказал Миранчук.

«Думаю, для нас не будет проблемой скандинавская игра, потому что мы любим быстрый футбол, поле будет дополнительно полито. Кроме того, у стадиона есть крыша, так что погода не будет влиять на ход матча», — отметил футболист.

«Локомотив» попал в группу F Лиги Европы. Помимо «Копенгагена» в ней железнодорожники сыграют с чешским «Фаставом» и молдавским «Шерифом». В четверг также пройдет очная встреча этих двух команд в чешском Оломоуце.

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