УЕФА не накажет Игуаина за неприличный жест в адрес фанатов «Барселоны»

Аргентинский форвард вышел в стартовом составе туринцев и отыграл 87 минут, после чего был заменён на Фабрицио Калигару. Уходя с поля, Игуаин не сдержал эмоций и показал средний палец фанатам «Барселоны». Это был 21-й матч Гонсало против «Барселоны». На его счету три гола в ворота каталонцев, но все они были забиты ещё в период выступления форварда за «Реал».

Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».