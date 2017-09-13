УЕФА не накажет Игуаина за неприличный жест в адрес фанатов «Барселоны»
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не получит наказания от УЕФА по итогам гостевого матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3), сообщает Football Italia.
Аргентинский форвард вышел в стартовом составе туринцев и отыграл 87 минут, после чего был заменён на Фабрицио Калигару. Уходя с поля, Игуаин не сдержал эмоций и показал средний палец фанатам «Барселоны». Это был 21-й матч Гонсало против «Барселоны». На его счету три гола в ворота каталонцев, но все они были забиты ещё в период выступления форварда за «Реал».
Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».
|12.09.2017 21:45
|Зрители 78656
|Групповой турнир: Группа D
|Camp Nou
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Массимилиано Аллегри
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter