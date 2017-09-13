Евгений Ловчев: У «Астаны» крайне мало шансов на очки в гостевой встрече с «Вильярреалом»

Эксперт не сомневается в победе «Астаны».



«Существует такое мнение, что с каждым годом казахстанские команды заметно прибавляют. Я бы с этим немного поспорил. Да, они выигрывают какие-то бои местного значения, но с серьезными соперниками из ведущих футбольных стран продолжают играть крайне неудачно. Вот и “Астана” в последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов уже в первом матче против “Селтика” лишилась всех шансов на выход в основную часть турнира, разгромно проиграв на выезде 0:5. Поэтому, конечно, у “Астаны” крайне мало шансов на очки в гостевой встрече с “Вильярреалом”, который входит в когорту лидеров одного из сильнейших чемпионатов планеты. Поэтому в этой игре я ставлю на уверенную победу испанского клуба», — сказал Ловчев.



Матч «Вильярреал» — «Астана» пройдет завтра в 23:00. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET фаворитом считает испанский клуб: победа «Вильярреала» — 1.25, ничья — 6.7, победа «Астаны» — 14.5.