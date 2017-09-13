Евгений Ловчев: У «Астаны» крайне мало шансов на очки в гостевой встрече с «Вильярреалом»
Бывший
футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Астана» в рамках группового этапа Лиги Европы сезона 2017/2018.
Эксперт не сомневается в победе «Астаны».
«Существует такое мнение, что с каждым годом казахстанские команды заметно прибавляют. Я бы с этим немного поспорил. Да, они выигрывают
Матч «Вильярреал» — «Астана» пройдет завтра в 23:00. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET фаворитом считает испанский клуб: победа «Вильярреала» — 1.25, ничья — 6.7, победа «Астаны» — 14.5.
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