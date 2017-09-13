Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между «Локомотивом» и «Копенгагеном» пройдет на стадионе «Паркен» в столице Дании в четверг. Начало — 20:00 мск.

«Локомотив» показывает немного нестабильную игру, в последних двух матчах он играл плохо, но я с большим уважением отношусь к этой команде. Это самая сильная команда в нашей группе, и я не исключаю, что завтра будет ничья. Но у нас только шесть матчей и ничейный результат нам не будет помощником, — сказал Сольбаккен.

«При этом я видел игру “Локомотива” со “Спартаком” (4:3), где футболисты “Локомотива” проявили много индивидуальных качеств. Так что ничья может быть удовлетворительным и полезным для нас результатом, но было бы неплохо стартовать с победы», — отметил тренер.

В четверг также пройдет очная встреча «Фастава» и «Шерифа» в чешском Оломоуце.