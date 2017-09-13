Тренер ФК «Копенгаген»: «Локомотив» — самый сильный клуб в группе Лиги Европы
КОПЕНГАГЕН /Дания/, 13 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» является самым сильным клубом в группе F Лиги Европы, где также выступят датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Фастав Злин». Такое мнение на
пресс-конференции высказал главный тренер датской команды Столе Сольбаккен.
Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между «Локомотивом» и «Копенгагеном» пройдет на стадионе «Паркен» в столице Дании в четверг. Начало — 20:00 мск.
«Локомотив» показывает немного нестабильную игру, в последних двух матчах он играл плохо, но я с большим уважением отношусь к этой команде. Это самая сильная команда в нашей группе, и я не исключаю, что завтра будет ничья. Но у нас только шесть матчей и ничейный результат нам не будет помощником, — сказал Сольбаккен.
«При этом я видел игру “Локомотива” со “Спартаком” (4:3), где футболисты “Локомотива” проявили много индивидуальных качеств. Так что ничья может быть удовлетворительным и полезным для нас результатом, но было бы неплохо стартовать с победы», — отметил тренер.
В четверг также пройдет очная встреча «Фастава» и «Шерифа» в чешском Оломоуце.
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