«Реал» забил 10 голов АПОЭЛу в Юношеской лиге УЕФА

Хет-трики оформили Даниэль Гомес и Педро Дельгадо, два мяча забил Мигель Перес, по разу отличились Горка Сабарте и Адриан Де Ла Фуэнте.

В других матчах первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Монако» разгромил «РБ Лейпциг» (4:1), «Фейеноорд» проиграл «Манчестер Сити» (0:2), «Порту» разгромил «Бешикташ» (5:1), а «Тоттенхэм» — «Боруссию» Д (4:0).