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13 сентября 2017, 19:17 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Реал» забил 10 голов АПОЭЛу в Юношеской лиге УЕФА

«Реал» разгромил АПОЭЛ в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Встреча проходила в Мадриде (Испания) на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась со счетом 10:0 в пользу хозяев.

Хет-трики оформили Даниэль Гомес и Педро Дельгадо, два мяча забил Мигель Перес, по разу отличились Горка Сабарте и Адриан Де Ла Фуэнте.

В других матчах первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Монако» разгромил «РБ Лейпциг» (4:1), «Фейеноорд» проиграл «Манчестер Сити» (0:2), «Порту» разгромил «Бешикташ» (5:1), а «Тоттенхэм» — «Боруссию» Д (4:0).
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Новости Еврокубков

Асенсио пропустит матч с АПОЭЛом из-за неудачной депиляции ног

Асенсио пропустит матч с АПОЭЛом из-за неудачной депиляции ног

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Футболист мадридского «Реала» Марко Асенсио пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против кипрского АПОЭЛа из-за инфекции, которую он себе занес во время депиляции ног, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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