Асенсио пропустит матч с АПОЭЛом из-за неудачной депиляции ног
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт. Футболист мадридского «Реала» Марко Асенсио пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против кипрского АПОЭЛа из-за инфекции, которую он себе занес во время депиляции ног, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Встреча группы Н «Реал» — АПОЭЛ пройдет в среду, 13 сентября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 21:45 мск.
Причину пропуска Асенсио матча также подтвердил на предматчевой
Клубные врачи провели обследование, чтобы исключить серьезное заболевание, и в итоге разрешили хавбеку играть, заверив, что его здоровью ничего не угрожает. Но Зидан решил не ставить Асенсио в состав после пропуска предматчевой тренировки и дать ему отдохнуть, чтобы игрок полностью восстановился к выходным.
Также «Реал» не сможет рассчитывать на форварда Карима Бензема, который получил травму подколенного сухожилия в субботнем матче команды в чемпионате Испании.
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