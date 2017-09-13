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13 сентября 2017, 17:59 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Асенсио пропустит матч с АПОЭЛом из-за неудачной депиляции ног

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Футболист мадридского «Реала» Марко Асенсио пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против кипрского АПОЭЛа из-за инфекции, которую он себе занес во время депиляции ног, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Футболист мадридского Реала Марко Асенсио пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против кипрского АПОЭЛа из-за инфекции которую он себе занес во время депиляции ног сообщается на официальном сайте УЕФА. Увеличить
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Встреча группы Н «Реал» — АПОЭЛ пройдет в среду, 13 сентября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 21:45 мск.

Причину пропуска Асенсио матча также подтвердил на предматчевой пресс-конференции главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Согласно информации AS, порез на ноге футболиста воспалился и вызывал дискомфорт, из-за чего он в понедельник занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Клубные врачи провели обследование, чтобы исключить серьезное заболевание, и в итоге разрешили хавбеку играть, заверив, что его здоровью ничего не угрожает. Но Зидан решил не ставить Асенсио в состав после пропуска предматчевой тренировки и дать ему отдохнуть, чтобы игрок полностью восстановился к выходным.

Также «Реал» не сможет рассчитывать на форварда Карима Бензема, который получил травму подколенного сухожилия в субботнем матче команды в чемпионате Испании.

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