Асенсио пропустит матч с АПОЭЛом из-за неудачной депиляции ног

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Встреча группы Н «Реал» — АПОЭЛ пройдет в среду, 13 сентября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 21:45 мск.

Причину пропуска Асенсио матча также подтвердил на предматчевой пресс-конференции главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Согласно информации AS, порез на ноге футболиста воспалился и вызывал дискомфорт, из-за чего он в понедельник занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа H, 13.09.2017, 21:45 -:- Реал АПОЭЛ

Клубные врачи провели обследование, чтобы исключить серьезное заболевание, и в итоге разрешили хавбеку играть, заверив, что его здоровью ничего не угрожает. Но Зидан решил не ставить Асенсио в состав после пропуска предматчевой тренировки и дать ему отдохнуть, чтобы игрок полностью восстановился к выходным.

Также «Реал» не сможет рассчитывать на форварда Карима Бензема, который получил травму подколенного сухожилия в субботнем матче команды в чемпионате Испании.