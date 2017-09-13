«Мы не бросили играть после гола, верили»

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«Бенфика» (Португалия) — ЦСКА (Россия) — 1:2.

Московский ЦСКА одержал победу в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Команда из четвертой корзины обыграла на выезде представителя первой.

И пусть сейчас модно говорить о потерях «Бенфики», напродававшей летом игроков больше чем на €100 млн, речь идет о бессменном на протяжении последних четырех лет чемпионе Португалии, еще ни разу до матча с армейцами не уступавшим в текущем сезоне.

Важно отметить, что «орлы» сейчас действительно не производят впечатления фундаментально более мощной команды. Они логично имели подавляющее преимущество по владению мячом и отрезками так придавливали армейцев к воротам, что становилось очень тревожно.

Однако ощущения, что на поле сошлись команды разного уровня, не было во время этих 90 минут ни разу.

Напротив, когда мяч оказывался у кого-то из креативного красно-синего трио Головин — Дзагоев — Витиньо, «Бенфика» сразу же получала мешок проблем.

Тот факт, что хозяева, даже забив первыми во втором тайме «из раздевалки», не смогли не только удержать преимущество, но и вовсе уступили, только подтверждает впечатления.

Безусловно, нужно отметить работу арбитра. Испанский рефери Альберто Ундиано Мальенко словно вернул времена чемпионата России начала 2000-х годов, во всех спорных ситуациях взяв сторону ЦСКА.

И если другие моменты можно было трактовать по-разному, то в эпизоде с назначением в ворота лиссабонцев пенальти испанский судья безусловно ошибся.

По современной трактовке правил, рука Андре Альмейды была в естественном положении, а мяч ее просто нашел, и это не ведет к назначению одиннадцатиметрового. Но рефери, к счастью, рассудил иначе, допустив не столь частую в матчах еврокубков ошибку в пользу российской команды.

«Результат для нас плохой. Мы работали, играли и делали достаточно, чтобы победить. Однако некоторые ситуации в матче просто вызывают шок — результат игры получился несправеливым,

— сказал на пресс-конференции разочарованный наставник «Бенфики» Руй Витория.

— Завтра о судействе будут говорить все, но я этого делать не стану. Я здесь, чтобы обсуждать игру. У нас впереди есть еще пять матчей в группе, и если в них мы будем действовать как сегодня, то сможем побеждать.

Победу российскому клубу принес молодой форвард Тимур Жамалетдинов, до того забивший единственный мяч в последнем туре Премьер-лиги в Перми против «Амкара». Он заменил нигерийца Аарона Оланаре.

И хотя в первом тайме Оланаре визуально смотрелся в игре просто ужасно, чуть добавив во второй половине, но все равно не создавая остроты, главный тренер армейцев Виктор Гончаренко положительно оценил и его вклад в успех команды.

«Мы не бросили играть после гола, верили, что можем изменить ход игры. Порадовало, что помогли игроки, которые вышли на замену, — приводит слова специалиста официальный твиттер ЦСКА.

— Для Жамалетдинова выходить две игры подряд в старте — большая ответственность. Это главная причина, по которой вышел Оланаре. Это одна из лучших игр Оланаре за последнее время.

Так или иначе, но ЦСКА впервые начал групповую кампанию Лиги чемпионов с победы, хотя это уже одиннадцатый старт армейцев в основном раунде главного клубного турнира Европы. Ранее на их счету было шесть поражений и четыре ничьи в играх первого тура.

А на выезде вице-чемпион России побеждал в Лиге чемпионов в последний раз еще в ноябре 2014 года, когда в Англии переиграл «Манчестер Сити» (2:1).

— Залог нашей победы — удачная игра в обороне. Качественно поработали нападающие и полузащитники, сдерживая атакующий порыв «Бенфики». Понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол: не бросили играть. Верили, что можем изменить ход матча, — сказал Гончаренко после окончания встречи в эфире «Матч ТВ».

— Головин пытался брать функции лидера, но у него не получалось. Это из-за разницы в уровне РФПЛ и Лиги чемпионов?

— У каждого турнира есть свои особенности. По матчам чемпионата Португалии, которые мы видели, команды стараются атаковать. У нас команды в основном обороняются, и нам не хватает нужного ритма.

Думаю, что нужный ритм придет — в том числе и к Головину. Не сомневаюсь, что это пойдет ему в плюс. У него есть большой резерв, чтобы прибавить.

— ЦСКА выиграл важный матч, но вы выглядите очень спокойно. Вас что-то беспокоит?

— Беспокоит. Место в чемпионате России и «Ростов» (ближайший соперник ЦСКА в чемпионате России — «Газета.Ru»).

— Ожидали от «Бенфики» большего?

— Если команда проигрывает, то у нас принято считать, что все плохо. У «Бенфики» большой резерв. Их давление на наши ворота о многом говорит.

Но так бывает в футболе. Мы знали, как действует связка Пицци — Жонас, как команда действует на флангах, но при этом португальцы все равно находили возможность создавать моменты.

Важным и не самым заметным фактором успеха ЦСКА в этом матче стала игра в центре поля шведского опорного полузащитника Понтуса Вернблума.

Вернблум выиграл больше всех единоборств в матче (17), причем он успел вступить в борьбу с каждым полевым футболистом «Бенфики», включая тех, что выходили на замену.

«Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, но были к этому готовы, и в итоге все сложилось хорошо. Вся команда счастлива, — приводит официальный сайт УЕФА слова правого защитника армейцев Марио Фернандеса.

— Эта победа даст нам большой заряд уверенности, и теперь нам нужно набрать максимум очков в домашних играх. Будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы.

Напомним, что вместе с ЦСКА и «Бенфикой» в группе А играют английский «Манчестер Юнайтед» и «Базель». В параллельном матче команда Жозе Моуринью, с которой ЦСКА встречаться уже во втором туре, разгромила швейцарцев со счетом 3:0.